Раненные при стрельбе у Белого дома нацгвардейцы умерли в больнице
Два служащих национальной гвардии, получившие ранения при стрельбе в Вашингтоне, скончались в медицинском учреждении. Об этом сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси на своей странице в социальной сети X.
Напомним, что инцидент со стрельбой произошел в среду в непосредственной близости от Белого дома. Полиция столицы оперативно задержала подозреваемого в нападении.
Президент США Дональд Трамп уже проинформирован о происшествии. Позднее американский лидер зашел в свой личный аккаунт в соцсети Truth Social и заявил о серьезном ранении у стрелявшего.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, мотив стрелка все еще неизвестен.
