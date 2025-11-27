Достижения.рф

Раненные при стрельбе у Белого дома нацгвардейцы умерли в больнице

Морриси: Пострадавшие при стрельбе у Белого дома нацгвардейцы умерли в больнице
Фото: iStock/johan63

Два служащих национальной гвардии, получившие ранения при стрельбе в Вашингтоне, скончались в медицинском учреждении. Об этом сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси на своей странице в социальной сети X.



Напомним, что инцидент со стрельбой произошел в среду в непосредственной близости от Белого дома. Полиция столицы оперативно задержала подозреваемого в нападении.

Президент США Дональд Трамп уже проинформирован о происшествии. Позднее американский лидер зашел в свой личный аккаунт в соцсети Truth Social и заявил о серьезном ранении у стрелявшего.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, мотив стрелка все еще неизвестен.

Ранее сообщалось, что швейцарская пенсионерка Патриция потеряла более 90 тысяч фунтов стерлингов (около 9,3 млн рублей) в результате мошенничества. Аферист выдавал себя за голливудского актёра Брэда Питта.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0