Раненные при стрельбе у Белого дома нацгвардейцы умерли в больнице

27 ноября 2025, 00:46

Морриси: Пострадавшие при стрельбе у Белого дома нацгвардейцы умерли в больнице

Фото: iStock/johan63

Два служащих национальной гвардии, получившие ранения при стрельбе в Вашингтоне, скончались в медицинском учреждении. Об этом сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси на своей странице в социальной сети X.