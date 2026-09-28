Стало известно о пропавших после взрыва на российском заводе
Семь человек не выходят на связь после пожара на заводе пиротехники в селе Кубринск Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По его информации, все пропавшие без вести являются сотрудниками склада. Сейчас специалисты выясняют их местонахождение.
Напомним, огонь охватил два здания предприятия, его жертвами стали пять человек. Также известно об одном пострадавшем, однако сведений о его состоянии пока нет. На место происшествия направили более 100 сотрудников МЧС и 40 единиц техники, ведомство планирует привлечь к тушению новые силы. По некоторым данным, возгоранию предшествовал взрыв.
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