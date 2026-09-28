Стало известно о пропавших после взрыва на российском заводе

28 сентября 2026, 19:38

Семь человек пропали после пожара на заводе пиротехники под Ярославлем

Фото: iStock/Distortion Media

Семь человек не выходят на связь после пожара на заводе пиротехники в селе Кубринск Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.