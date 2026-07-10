Выяснилось, что выпавшие из лодки в Якутии мужчины плыли после пьяного застолья
Появились новые подробности происшествия на реке Алдан в Якутии, где четыре человека пропали после опрокидывания лодки. Выпавшие мужчины плыли по воде после застолья, на котором употребили алкоголь, передает Telegram-канал «Служба спасения Якутии».
Отмечается, что вечером 8 июля компания из пяти человек отправилась на моторной лодке из села Угоян в село Хатыстыр Алданского района. На обратном пути двигатель заглох, лодка стала наполняться водой и идти ко дну. Все мужчины покинули борт, спрыгнув вниз. Одному из них удалось выбраться на сушу.
Участник инцидента утверждает, что видел товарищей плывущими к берегу перед тем, как потерял сознание. Однако, когда он очнулся, знакомых рядом уже не было. Выживший добрался до села Хатыстыр на попутной машине и сообщил о своей беде.
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