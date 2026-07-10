Выяснилось, что выпавшие из лодки в Якутии мужчины плыли после пьяного застолья

10 июля 2026, 07:04

Пятеро выпавших из лодки на реке Алдан мужчин плыли после пьяного застолья

Фото: Telegram-канал @spasykt

Появились новые подробности происшествия на реке Алдан в Якутии, где четыре человека пропали после опрокидывания лодки. Выпавшие мужчины плыли по воде после застолья, на котором употребили алкоголь, передает Telegram-канал «Служба спасения Якутии».