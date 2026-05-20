Российские школьники в масках разбили камнем лицо мужчине за замечание
Школьники в масках разбили камнем лицо жителю Новосибирской области, а полиция отказалась выезжать на вызов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Инцидент произошел в одном из местных СНТ. Подростки жгли костер в овраге, один из местных обратил на них внимание и услышал выстрелы. Опасаясь за безопасность внуков, он решил самостоятельно разобраться с хулиганами. В ответ те бросили в него камень и скрылись.
Пострадавший обратился к председателю садоводства, который вызвал полицию. Однако оперативники так и не приехали на место. Вместо этого они посоветовали мужчине самостоятельно прийти в отделение.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области пьяный водитель укусил полицейского за ногу во время составления протокола. В результате инспектор получил ссадину на фоне кровоподтека.
