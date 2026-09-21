Российского школьника нашли возле дома без признаков жизни
В московском Зеленограде возле одного из домов нашли 15-летнего мальчика без признаков жизни. Об этом сообщает издание MK.RU.
Предположительно, школьник мог покончить с собой. В настоящий момент точные причины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в городе Петушки Владимирской области нашли тело женщины в колодце. На место происшествия прибыли спасатели, которые подняли останки на поверхность. Для этого специалисты использовали трипод и специальное альпинистское снаряжение. Что привело к трагедии, пока неизвестно.
До этого девушка погибла при падении из окна многоэтажного дома на Ярославском шоссе в подмосковных Мытищах. При осмотре тела медики нашли ножевое ранение в области сердца.
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