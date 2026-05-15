В Иркутской области женщина вместе с сожителем совершила насилие над маленьким мальчиком

15 мая 2026, 07:02

В Иркутской области СК начал проверку после сообщений о насилии над мальчиком

В Иркутской области Следственный комитет проверит женщину и её сожителя после информации о насилии над маленьким мальчиком. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





Согласно публикации, в социальных сетях и СМИ появились сведения о том, что 46-летняя жительница села Нижняя Слобода вместе со своим сожителем может быть причастна к противоправным действиям в отношении ребёнка.





«По данному факту Жигаловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в публикации на сайте ведомства.