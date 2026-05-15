В Иркутской области женщина вместе с сожителем совершила насилие над маленьким мальчиком
В Иркутской области СК начал проверку после сообщений о насилии над мальчиком
В Иркутской области Следственный комитет проверит женщину и её сожителя после информации о насилии над маленьким мальчиком. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Согласно публикации, в социальных сетях и СМИ появились сведения о том, что 46-летняя жительница села Нижняя Слобода вместе со своим сожителем может быть причастна к противоправным действиям в отношении ребёнка.
«По данному факту Жигаловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в публикации на сайте ведомства.
На место происшествия выехала оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и полицейские. Специалисты проводят комплекс мероприятий, которые необходимы, чтобы подтвердить достоверность поступившей информации и выяснить все детали случившегося. По итогам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае суд назначил 52-летнему местному жителю девять лет колонии строгого режима за попытку поджечь дом бывшей сожительницы. Совершая преступление, мужчина знал, что в доме находится 12-летняя дочь его экс-возлюбленной.