Россиянка спустилась в подвал и была изнасилована

11 августа 2026, 11:09

В Москве арестовали мужчину, который изнасиловал женщину в подвале

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Москве заключили под стражу фигуранта уголовного дела об изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.