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Россиянка спустилась в подвал и была изнасилована

В Москве арестовали мужчину, который изнасиловал женщину в подвале
Фото: iStock/YakobchukOlena

В Москве заключили под стражу фигуранта уголовного дела об изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.



По версии следствия, все произошло вечером 29 июля в подвальном помещении дома на Ореховом бульваре. Мужчина напал на потерпевшую и надругался над ней. Сразу после произошедшего она обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали, возбудив в отношении него уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге юноша познакомился на улице с 15-летней школьницей, заманил в свою квартиру и надругался над ней вместе с двумя друзьями. Девушка ушла из дома после ссоры с опекунами.

Лидия Пономарева

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