Россиянка спустилась в подвал и была изнасилована
В Москве заключили под стражу фигуранта уголовного дела об изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.
По версии следствия, все произошло вечером 29 июля в подвальном помещении дома на Ореховом бульваре. Мужчина напал на потерпевшую и надругался над ней. Сразу после произошедшего она обратилась в полицию.
Вскоре подозреваемого задержали, возбудив в отношении него уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге юноша познакомился на улице с 15-летней школьницей, заманил в свою квартиру и надругался над ней вместе с двумя друзьями. Девушка ушла из дома после ссоры с опекунами.
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