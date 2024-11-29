«Фонтан» обнаружили недалеко от станции «Третьяковская»

Видео: Радио 1
В Москве недалеко от станции метро «Третьяковская» прорвало трубу с водой, сообщил корреспондент «Радио 1».
Аварийные бригады в настоящий момент занимаются устранением этой проблемы.
Ранее сообщалось, что более пяти сотен квартир остались без тепла из-за коммунальной аварии в Санкт-Петербурге, после того, как в Василеостровском районе города прорвало трубу с кипятком. После того как труба лопнула 10 февраля вечером во дворе одного из домов на улице Кораблестроителей, сильный поток горячей воды пробил асфальт. В результате происшествия его куски разлетелись по округе, побив несколько автомобилей.
Трубу со сточными водами, которые льются прямо на почву, обнаружили на территории городского округа Химки. С жалобой на загрязнение сточными водами участка в химкинском микрорайоне обратился местный житель.
Читайте также:
В Новосибирске пять человек пострадали в результате прорыва теплотрассы
Прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения земли сточными водами в Химках
В Красноярске и Иркутске из-за прорыва труб произошли коммунальные аварии
Ранее сообщалось, что более пяти сотен квартир остались без тепла из-за коммунальной аварии в Санкт-Петербурге, после того, как в Василеостровском районе города прорвало трубу с кипятком. После того как труба лопнула 10 февраля вечером во дворе одного из домов на улице Кораблестроителей, сильный поток горячей воды пробил асфальт. В результате происшествия его куски разлетелись по округе, побив несколько автомобилей.
Трубу со сточными водами, которые льются прямо на почву, обнаружили на территории городского округа Химки. С жалобой на загрязнение сточными водами участка в химкинском микрорайоне обратился местный житель.
Читайте также:
В Новосибирске пять человек пострадали в результате прорыва теплотрассы
Прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения земли сточными водами в Химках
В Красноярске и Иркутске из-за прорыва труб произошли коммунальные аварии
Ольга Енгалычева