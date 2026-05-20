Снимавшему москвичку под юбкой присудили 15 суток
Мужчина, снимавший под юбкой девушку в метро с помощью скрытой камеры-эндоскопа, получил 15 суток. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы, пишет РИА Новости.
По информации суда, инцидент произошел утром 16 мая в вагоне поезда на станции «Добрынинская». Глазунов вел видеосъемку камерой, спрятанной в эндоскопе, под одеждой женщины. Суд счел эти действия оскорбительными, унижающими честь и достоинство пострадавшей. Правонарушителя признали виновным по статье о мелком хулиганстве.
По словам потерпевшей, злоумышленник на протяжении всей поездки стоял рядом и касался ее ног рюкзаком, однако тогда она не придала этому значения. Семья ехала на детский спектакль по Кольцевой линии.
Ранее пассажиры метро поймали извращенца, который снимал женщин под юбками. Беглец хотел сбежать по эскалатору.
Читайте также: