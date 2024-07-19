Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль

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Собаку, на которую хотели поймать краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун Приморского края, насмерть сбил автомобиль. Об этом пишет РИА Новости.
В социальных сетях 17 июля появилась информация о том, что за местным заводом используют собаку в качестве приманки на тигра. Она сидела на привязи в ограде, а у входов лежали капканы. О жестоком обращении с животным рассказали зоозащитники.
Отмечается, что животное неделю находилось на привязи без еды и воды. Позже её нашли без признаков жизни. У нее была обнаружена травма головы. Ориентировочно, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля. УМВД начало проверку по факту жестокого обращения с собакой.
В Челябинске мужчина пробрался во двор чужого дома и зарезал собаку. Сообщается, что она была задействованную в поиске пропавшего ребенка-инвалида.
Ранее начальник пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области Алеся Бегленко и старший инструктор-кинолог Ногинского следственного изолятора №11 Алексей Ильяшенко рассказал, что сложность собак, которые ищут взрывчатые вещества, в том, что у них нет права на ошибку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что животное неделю находилось на привязи без еды и воды. Позже её нашли без признаков жизни. У нее была обнаружена травма головы. Ориентировочно, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля. УМВД начало проверку по факту жестокого обращения с собакой.
В Челябинске мужчина пробрался во двор чужого дома и зарезал собаку. Сообщается, что она была задействованную в поиске пропавшего ребенка-инвалида.
Ранее начальник пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области Алеся Бегленко и старший инструктор-кинолог Ногинского следственного изолятора №11 Алексей Ильяшенко рассказал, что сложность собак, которые ищут взрывчатые вещества, в том, что у них нет права на ошибку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова