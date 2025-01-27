Музыкант «Смысловых галлюцинаций» Бурдин находится в СИЗО за нападение с ножом на человека

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До десяти лет колонии за нападение с ножом на человека грозит сооснователю «Смысловых галлюцинаций» Владимиру Бурдину. Как пишет SHOT, инцидент произошел в ноябре прошлого года.
Сначала музыканта направили на принудительное лечение в психдиспансер Екатеринбурга, а теперь ему предстоит провести за решеткой до 11 февраля. Свердловский областной суд вынес соответствующее постановление.
Похожий случай произошел с Бурдиным в 2017 году. Тогда им был ранен силовик в одном из московских магазинов. Бурдину принадлежит авторство знаменитой композиции «Вечно молодой, вечно пьяный».
Перед этим стало известно о задержании бывшей судьи Елены Хахалевой, которая была в международном розыске.
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Похожий случай произошел с Бурдиным в 2017 году. Тогда им был ранен силовик в одном из московских магазинов. Бурдину принадлежит авторство знаменитой композиции «Вечно молодой, вечно пьяный».
Перед этим стало известно о задержании бывшей судьи Елены Хахалевой, которая была в международном розыске.
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Никита Кротов