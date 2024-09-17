Стали известны подробности версии о гибели военкора под Белгородом

Фото: Минобороны РФ
Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова опровергла появившуюся в СМИ новость о гибели военного корреспондента Александра Коробова. В разговоре с ТАСС Власова подтвердила, что журналист жив и находится в больнице в Москве.
«Военкор Коробов в больнице, проходит лечение», — сообщила Власова, не уточнив подробности состояния и характера травм журналиста.Нападение на Коробова произошло 16 сентября. Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что корреспондент якобы был убит, связав это с его профессиональной деятельностью.
На данный момент ведется доследственная проверка инцидента, точные обстоятельства произошедшего остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент телеканала «Россия» Александр Коробов попал в больницу в Белгороде с открытой черепно-мозговой травмой после нападения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анонимный источник. По его данным, правоохранители организовали доследственную проверку, обстоятельства случившегося еще устанавливаются.
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