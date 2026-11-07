Стало известно о последствиях пожара на складе масел и пиломатериалов

07 ноября 2026, 12:14

После пожара на складе в Ростове-на Дону вредных веществ не выявили

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Ростове-на-Дону после пожара на складе не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в городской администрации, ссылаясь на данные регионального управления Роспотребнадзора.





Пожар произошел в ночь на 7 ноября на складе с маслами и пиломатериалами. Площадь возгорания достигла 8 тыс. кв. м, огонь удалось локализовать. Причина пожара пока неизвестна.





«При пожаре склада на [улице] Туполева, по данным регионального управления Роспотребнадзора, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — говорится в сообщении.