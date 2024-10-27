Сторонника Трампа обвинили в нападении на избиркома

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)
Сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа обвиняется в нападении на работников избирательных участков в Техасе. Об инциденте сообщила газета The Hill.
В материале отмечается, что инцидент произошел в округе Бексар. Местный житель Джесси Лутценбергер пришел на избирательный участок в кепке сторонника Трампа и проголосовал. На выходе работник избирательной комиссии попросил его снять шляпу, сославшись на запрет агитации.
Между избирателем и работником избирательной комиссии завязалась дискуссия. В какой-то момент Лутценбергер несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу.
Вскоре после этого нападавший был арестован. Ему было предъявлено обвинение.
В начале октября президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу того, что предстоящие президентские выборы пройдут мирно.
Читайте также:
В США незнакомец в маске клоуна пытался похитить 8-летнюю девочку из ее кровати
США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану
США могут вступить в военные действия против ВС КНДР при их появлении на Украине
Между избирателем и работником избирательной комиссии завязалась дискуссия. В какой-то момент Лутценбергер несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу.
Вскоре после этого нападавший был арестован. Ему было предъявлено обвинение.
В начале октября президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу того, что предстоящие президентские выборы пройдут мирно.
Читайте также:
В США незнакомец в маске клоуна пытался похитить 8-летнюю девочку из ее кровати
США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану
США могут вступить в военные действия против ВС КНДР при их появлении на Украине
Александр Климов