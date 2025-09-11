Во Владивостоке веселая лезгинка переросла в массовую драку с камнями

11 сентября 2025, 04:12

Amur Mash: Массовая драка произошла около кафе во Владивостоке после лезгинки

Фото: iStock/nito100

Массовая драка произошла около кафе «Дворик» во Владивостоке после исполнения лезгинки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Веселые танцы посетителей быстро переросли в потасовку. Причина конфликта не уточняется.



Десятки мужчин бросились бить друг друга, некоторые из них были иностранцами. Во время драки участники использовали не только кулаки, но и камни — даже повредили припаркованный рядом автомобиль.



