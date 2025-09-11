Во Владивостоке веселая лезгинка переросла в массовую драку с камнями
Amur Mash: Массовая драка произошла около кафе во Владивостоке после лезгинки
Массовая драка произошла около кафе «Дворик» во Владивостоке после исполнения лезгинки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Веселые танцы посетителей быстро переросли в потасовку. Причина конфликта не уточняется.
Десятки мужчин бросились бить друг друга, некоторые из них были иностранцами. Во время драки участники использовали не только кулаки, но и камни — даже повредили припаркованный рядом автомобиль.
Жители близлежащих домов вызвали полицию, когда их разбудил шум с криками на улице.
На место происшествия прибыли пять патрульных машин и две кареты скорой помощи. Все участники драки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
