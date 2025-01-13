Суд дал 9 лет колонии жителю Сургута за финансирование ВСУ

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Окружной суд ХМАО приговорил Сергея Лошакова, жителя Сургута, к девяти годам колонии строгого режима за его связь с украинским представителем и финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, Лошаков был признан виновным по статье о государственной измене. В ходе следствия выяснилось, что мужчина, будучи яростным противником как внешней, так и внутренней политики России, самостоятельно установил контакт с неизвестным лицом в мессенджере. Это общение привело к тому, что он начал переводить деньги на нужды украинской армии.
Ранее стало известно, что правоохранители во Владимире задержали местного жителя, который переводил деньги в США «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
До этого появилась информация, что ГД приняла сразу во втором и третьем чтении закон о расширении полномочий Росфинмониторинга. В частности, речь идёт о дополнении оснований для включения физлиц в перечень лиц и организаций, причастных к экстремисткой и террористической деятельности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещённая в России экстремистская и нежелательная организация, признанная иностранным агентом
Ранее стало известно, что правоохранители во Владимире задержали местного жителя, который переводил деньги в США «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
До этого появилась информация, что ГД приняла сразу во втором и третьем чтении закон о расширении полномочий Росфинмониторинга. В частности, речь идёт о дополнении оснований для включения физлиц в перечень лиц и организаций, причастных к экстремисткой и террористической деятельности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Wildberries могут поделить между Татьяной Ким и ее мужем Бакальчуком при разводе
Два украинских пилота признали вину в ядерном терроризме
Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене
*запрещённая в России экстремистская и нежелательная организация, признанная иностранным агентом
Дарья Осипова