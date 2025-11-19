Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром в Кремле. Они обсудили развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества, передает РИА Новости.
Российский лидер указал на положительную динамику товарооборота между странами — за первые восемь месяцев 2025 года он вырос на 7,9%.
«Наши двусторонние связи поступательно развиваются. (...) Надо сказать, что в современных условиях практически восемь процентов роста — это, в общем, хороший показатель», — подчеркнул Путин.Он также отменил важность трехстороннего взаимодействия между Россией, Монголией и Китаем.
В то же время монгольская сторона выразила готовность разрешить открытие филиала российского банка для улучшения ситуации со взаимными расчетами.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Переговоры прошли в представительском кабинете главы государства.
Также 18 ноября президент РФ заявил, что российско-китайские отношения находятся на пике своего исторического развития. При этом он уточнил: союз Москвы и Пекина не направлен против третьих стран и отвечает коренным интересам обеих сторон.