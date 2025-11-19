Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром

19 ноября 2025, 00:50

Гомбожавын Занданшатар и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром в Кремле. Они обсудили развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества, передает РИА Новости.





Российский лидер указал на положительную динамику товарооборота между странами — за первые восемь месяцев 2025 года он вырос на 7,9%.





«Наши двусторонние связи поступательно развиваются. (...) Надо сказать, что в современных условиях практически восемь процентов роста — это, в общем, хороший показатель», — подчеркнул Путин.