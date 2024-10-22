В Подмосковье мигрант напал на девушку и изнасиловал ее

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В Ленинском городском округе Подмосковья был задержан гражданин Азербайджана обвиняемый в изнасиловании 21-летней местной жительницы. Об этом информирует «Московский Комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел в ночь на понедельник. Пьяный мужчина напал на девушку, затащив её в лесопарк неподалеку от деревни Дыдылдино, где совершил надругательство. В результате происшествия подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в пригороде Сиэтла. Уточняется, что тела были найдены в одном из домов после звонка в 911.
До этого в Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять автомобилей и скрылась с места ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что 15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в пригороде Сиэтла. Уточняется, что тела были найдены в одном из домов после звонка в 911.
До этого в Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять автомобилей и скрылась с места ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова