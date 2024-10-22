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В Подмосковье мигрант напал на девушку и изнасиловал ее

Гражданин Азербайджана задержан в Подмосковье за изнасилование 21-летней девушки
22 октября 2024, 10:45
Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

В Ленинском городском округе Подмосковья был задержан гражданин Азербайджана обвиняемый в изнасиловании 21-летней местной жительницы. Об этом информирует «‎Московский Комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел в ночь на понедельник. Пьяный мужчина напал на девушку, затащив её в лесопарк неподалеку от деревни Дыдылдино, где совершил надругательство. В результате происшествия подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в пригороде Сиэтла. Уточняется, что тела были найдены в одном из домов после звонка в 911.



До этого в Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять автомобилей и скрылась с места ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России восьмиклассница подделала паспорт ради секса с мужчиной
В Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной
22 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/yanik88

В Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
25-летний парень восьмиклассницы до свидания попросил у нее фото паспорта, чтобы удостовериться в ее возрасте. Школьница подделала документ, после чего свидание состоялось.

После встречи девочка вернулась домой в неадекватном состоянии — на это обратила внимание старшая сестра и решила проверить ее телефон. Там она нашла эротическое видео, снятое с 25-летним ухажером.

Правоохранители установили личность мужчины — тот рассказал, что был уверен, что его спутница — совершеннолетняя, так как та прислала фото паспорта. По факту произошедшего организована проверка.

Известно, что опекун школьницы уехал из Петербурга. С ней осталась старшая сестра. У девочки проблемы с успеваемостью и посещаемостью в школе.

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В Москве задержали педагога, которая годами совращала 12-летних учениц
22 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Москве задержали педагога по вокалу, которая годами совращала 12-летних учениц. Об этом пишет KP.RU
44-летняя учительница работала в детских секциях нескольких столичных ДК и была на хорошем счету у руководства и у родителей учащихся. В противоправных действиях в отношении несовершеннолетних ее заподозрили коллеги, которые обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что преподавательница вела себя странно во время групповых выездов на концерты в другие города. По словам коллег женщины, она ночевала не с другими педагогами, а с ученицами, одна из которых случайно рассказала о подозрительном интересе к себе со стороны учительницы.

Во время общения с другими девочками было установлено, что таких случаев множество. В результате преподаватели обратились в полицию.

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#полиция
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15-летний подросток жестоко убил пять членов своей семьи в США
15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в Сиэтле
22 октября 2024, 09:26

Фото: iStock/Timur Malazoniia

15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в пригороде Сиэтла. Об этом сообщает AP.
Уточняется, что тела были найдены в одном из домов после звонка в 911. Согласно информации источника, до приезда правоохранителей в доме были слышны звуки стрельбы.

Приехав на место, сотрудники полиции увидели двух подростков. Одного отправили в больницу, а второго арестовали.

Отмечается, что в доме проживали двое взрослых с пятью детьми. Подозреваемым в жестоком убийстве является член этой семьи. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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Задержаны подозреваемые по делу о покушении на помощника депутата Алихаджиева
22 октября 2024, 08:57

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Полиция задержала подозреваемых в организации и исполнении покушения на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Напомним, что нападение произошло в доме бывшего чиновника, ныне личного помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, в деревне Лапино Одинцовского района. Во время инцидента Алихаджиев был расстрелян в упор. Однако несмотря на полученные ранения — две пули попали в его тело — он выжил.

Правоохранительные органы уже доставили задержанных на допрос, а также продолжают устанавливать личности других возможных соучастников покушения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#расследование
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RT: Раскрыто имя россиянина, находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76
22 октября 2024, 05:39

Фото: istock/May_Chanikran

Антон Селиванец, россиянин, находившийся на борту сбитого в Судане самолета Ил-76, был опознан его родственниками.
Как сообщает RT, за несколько часов до трагедии Селиванец прислал видео, снятое на высоте 8,5 тысячи метров, на котором он обращался к своей семье. Родные погибшего рассказали, что Антон неожиданно позвонил им и сказал, что соскучился, планировал приехать в отпуск, чтобы увидеть семью и посетить могилу отца.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Судане был сбит самолет, на борту которого могли находиться россияне. Видеозапись падения самолета и кадры его обломков, охваченных пламенем, распространились в интернете.

Ранее сообщалось, что посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.

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На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами
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МЧС: цунами могут угрожать 14 городам на Дальнем Востоке
22 октября 2024, 05:14

Фото: istock/Alessandro Rizzo

МЧС России предупреждает о возможной угрозе цунами для 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов на Дальнем Востоке. Волны, возникающие из-за цунами, могут обрушиться на побережье со скоростью до тысячи километров в час.
«Под воздействием цунами находятся побережья Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья. Под угрозой — территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Спасатели отмечают, что основным поражающим фактором являются высокие волны, которые могут сопровождаться повторными ударами, более мощными, чем первые. Опасность цунами заключается в их разрушительной силе, способной повредить здания, выбросить крупные суда на берег и затопить приморские территории.

Цунами интенсивностью в пять баллов могут привести к значительным разрушениям, а шестибалльные оцениваются как катастрофические, вызывая полное затопление побережья и значительный ущерб.

Особую опасность цунами представляют для населенных пунктов, расположенных на низменных берегах или в устьях рек, где вода может затопить территории на 2-3 километра вглубь суши.

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На месте крушения сбитого в Судане самолета нашли документы второго россиянина

Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане
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МЧС РФ: в Подмосковье горит склад
22 октября 2024, 00:27

Фото: istock/abadonian

В подмосковной Балашихе, в микрорайоне Салтыковка, вспыхнул пожар на складе площадью 400 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
«Горит помещение на 400 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
На месте работают 30 пожарных, задействовано шесть единиц техники. Спасатели продолжают борьбу с огнём, причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Отмечается, что авария произошла в понедельник в одном из мытищинских дворов. Женщина 1991 года с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, находясь за рулём своего автомобиля KIA, повредила десять припаркованных машин, после чего скрылась с места аварии. В результате ДТП никто не пострадал.

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Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане

На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами
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#спасатели
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#женщина
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#аварии
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На месте крушения сбитого в Судане самолета нашли документы второго россиянина
На месте крушения Ил-76 в Судане нашли документы второго российского инженера
21 октября 2024, 22:38

Фото: istock/andreart

Второй россиянин, который, возможно, был на борту сбитого суданскими повстанцами Ил-76, — это авиаинженер из Башкирии Антон Селиванц. Его паспорт нашли на месте крушения в Северном Дарфуре. Эту информацию опубликовал канал SHOT.
На месте крушения нашли документы, принадлежащие 33-летнему Антону Селиванцу из башкирского города Туймазы. Он работает авиаинженером. Предположительно, Селиванец летел вместе с Грановым в Западный Кордофан, чтобы починить самолет ОАЭ, который не получил повреждения во время приземления в начале октября.

Ранее сообщалось, что на борту был также Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC.

Напомним, что грузовой самолет упал в Северном Дарфуре. Посольство РФ в Судане сообщило, что на борту могли быть россияне. Местные повстанцы уже взяли на себя ответственность за крушение самолета. Позже выяснилось, что экипаж летел на помощь другому самолету ОАЭ, который ранее был поврежден при посадке.

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#самолет
#документы
#россияне
#крушение
#посольство
#рф
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Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане
21 октября 2024, 21:51

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В сети появились кадры, предположительно, в места крушения грузового самолёта в Судане. На борту этого судна якобы могли находиться граждане России.
Видео опубликовало РИА Новости в своём Telegram-канале.


Ранее сообщалось, что в Судане сбили грузовой самолёт, в котором могли находиться россияне. Затем появилась информация о том, что на месте крушения были найдены документы, принадлежащие главному инженеру компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову и авиаинженеру из Башкирии Антону Селиванцу.

По предварительным данным, они летели в Западный Кордофан чинить самолёт ОАЭ, который неудачно приземлился в регионе в начале октября.

В настоящее время сведения о том, действительно ли россияне находились на борту сбитого самолёта уточняются. Посольство России проводит совместную работу с суданскими властями по выяснению обстоятельств произошедшего.

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Стали известны детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане
#самолет
#крушение
#россияне
#посольство
#видео
#информация
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