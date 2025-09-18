Достижения.рф

Суд выпустил из СИЗО продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову

Baza: Суд отправил продюсера Татьяну Лукьянову под домашний арест
Фото: istockphoto/AMilkin

Замоскворецкий суд Москвы смягчил меру пресечения продюсеру Telegram‑канала Baza Татьяне Лукьяновой. Журналистку отправили под домашний арест.



Об этом сообщили ее коллеги в четверг, 18 сентября.

Лукьянову задержали 23 июля и арестовали на два месяца по делу о даче взятки. Ранее сообщалось, что следствие направило ходатайство об изменении ей меры пресечения.

Адвокат главного редактора канала Baza Глеба Трифонова, Алексей Михальчик, пока воздержался от комментариев. В августе СМИ писали, что ​журналист останется под стражей до 20 сентября.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0