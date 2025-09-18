Суд выпустил из СИЗО продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову
Baza: Суд отправил продюсера Татьяну Лукьянову под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы смягчил меру пресечения продюсеру Telegram‑канала Baza Татьяне Лукьяновой. Журналистку отправили под домашний арест.
Об этом сообщили ее коллеги в четверг, 18 сентября.
Лукьянову задержали 23 июля и арестовали на два месяца по делу о даче взятки. Ранее сообщалось, что следствие направило ходатайство об изменении ей меры пресечения.
Адвокат главного редактора канала Baza Глеба Трифонова, Алексей Михальчик, пока воздержался от комментариев. В августе СМИ писали, что журналист останется под стражей до 20 сентября.
