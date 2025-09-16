Достижения.рф

У административных сооружений в Приморье раздались взрывы

У административных зданий Владивостока раздались хлопки из-за газового оборудования
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования, произошла утром 16 сентября в районе административных зданий Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал «Правительство Приморского края».



Район инцидента оцепили, а движение транспорта частично перекрыли.

«Утром 16 сентября, при въезде в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) наблюдалось скопление пожарной и иной специальной техники экстренных служб. Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками», — говорится в материале.
Волк утащил пятилетнюю девочку из деревни и разодрал ее в лесу
Волк утащил пятилетнюю девочку из деревни и разодрал ее в лесу
В результате происшествия никто не пострадал, однако несколько транспортных средств получили незначительные повреждения.

Угрозы для жителей и сотрудников предприятий, расположенных в районе инцидента, не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 сентября в аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0