У административных сооружений в Приморье раздались взрывы
У административных зданий Владивостока раздались хлопки из-за газового оборудования
Серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования, произошла утром 16 сентября в районе административных зданий Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал «Правительство Приморского края».
Район инцидента оцепили, а движение транспорта частично перекрыли.
«Утром 16 сентября, при въезде в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) наблюдалось скопление пожарной и иной специальной техники экстренных служб. Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками», — говорится в материале.
В результате происшествия никто не пострадал, однако несколько транспортных средств получили незначительные повреждения.
Угрозы для жителей и сотрудников предприятий, расположенных в районе инцидента, не наблюдается.
