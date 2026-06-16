Учительница на протяжении нескольких лет насиловала 14-летнего мальчика
WHNS: В США учительница из Южной Каролины два года насиловала 14-летнего мальчика
В американском штате Южная Каролина 33-летнюю бывшую учительницу обвиняют в многолетнем насилии над учеником. Об этом сообщает телеканал WHNS.
Фигурантка Николь Баллью Каллахам, которая в прошлом являлась учительницей своей жертвы, начала домогаться мальчика в 2021 году, когда школьнику было 14 лет. Следователи установили, что женщина насиловала подростка не менее двух лет. Она забирала его из школы, отвозила на тренировки, а также раздавала сигареты и алкоголь. Интимные встречи проходили в гостинице и на автомобильной парковке, прямо в машине экс-преподавательницы.
В Москве прохожий защитил женщину от избиения мужем и стал обвиняемым
Против Каллахам выдвинули 11 обвинений в преступлениях сексуального характера, она может сесть более чем на 20 лет. Женщину арестовали в июле 2025 года, ее дело до сих пор расследуют.
До недавнего времени Каллахам находилась под домашним арестом, но 12 июня суд смягчил меру пресечения: теперь ей разрешили покидать дом с одним условием — необходимо каждый раз надевать специальный электронный браслет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Уссурийске скончался ученик средней школы. Смерть подростка наступила внезапно и стремительно. Предварительно, причиной гибели могло стать курение электронной сигареты.