Учительница на протяжении нескольких лет насиловала 14-летнего мальчика

16 июня 2026, 05:42

WHNS: В США учительница из Южной Каролины два года насиловала 14-летнего мальчика

Фото: iStock/NanoStockk

В американском штате Южная Каролина 33-летнюю бывшую учительницу обвиняют в многолетнем насилии над учеником. Об этом сообщает телеканал WHNS.





Фигурантка Николь Баллью Каллахам, которая в прошлом являлась учительницей своей жертвы, начала домогаться мальчика в 2021 году, когда школьнику было 14 лет. Следователи установили, что женщина насиловала подростка не менее двух лет. Она забирала его из школы, отвозила на тренировки, а также раздавала сигареты и алкоголь. Интимные встречи проходили в гостинице и на автомобильной парковке, прямо в машине экс-преподавательницы.



