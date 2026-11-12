Укус крокодила спас женщину от попытки суицида
Жительнице Индии помешало покончить с собой нападение крокодила. Об этом сообщает портал News18
По данным полиции, инцидент произошел возле моста Кумарадхара в Кукке Субрахманья, штат Карнатака. Женщина собиралась совершить суицид, однако вскоре ее укусил крокодил, причинив незначительные травмы. От боли она закричала, и шум услышали сотрудники находившегося неподалеку отеля, которые сразу вызвали полицию.
Правоохранители вместе с местными жителями оперативно прибыли на место и помогли пострадавшей выбраться. Пациентку доставили в местную больницу, где врачи оказали ей первую помощь. Полиция также связалась с семьей индианки и провела с ней беседу, после чего передала родственникам. Личность женщины не раскрывается по просьбе родственников.
Ранее сообщалось, что в озере Вамбатувева на Шри-Ланке крокодил напал на 12-летнего мальчика и растерзал его.
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