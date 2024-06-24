Ушла из жизни легендарная теннисистка Анна Дмитриева

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На 84-м году жизни скончалась 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева, сообщил в своем Телеграм-канале актер и журналист Юрий Рост.
«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек», — написал он.О причинах смерти не уточняется.
Анна Дмитриева являлась заслуженным мастером спорта СССР по теннису, а позднее продолжила карьеру в качестве спортивного комментатора и журналиста. Несмотря на занятость в спорте, она получила высшее образование на кафедре французской филологии МГУ им. и М. В. Ломоносова.
Ранее сообщалось о смерти замглавреда агентства «Москва» Александра Малютина. Ему было 60 лет.
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