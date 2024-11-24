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Больше не вышли на подиум: чудовищные трагедии королев красоты 90-х, связавшихся с бандитами

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

В девяностые годы попасть в модельный бизнес означало почти неизбежно завести знакомство с каким-нибудь «новым русским». Те, кто стремился избежать опасных романов, часто сталкивались с суровыми последствиями: какому бандиту понравится, когда ему отказывают? Однако у девушек, которые пошли на риск в поисках лучшей жизни, судьба сложилась не менее трагически. Истории моделей 90-х жизнь и карьеру которых погубили бандиты в материале «Радио 1».

«Мисс Россия — 1996» Александра Петрова


Александра Петрова появилась на свет в Чебоксарах в 1980 году. С раннего возраста она мечтала стать королевой красоты, и в 1996 году решила поехать в Великий Новгород, где проходил всероссийский конкурс. В финале за звание «Мисс Россия — 1996» боролись 40 девушек, но стала победительницей 16-летняя Александра.



Журнал The Voice пишет, что мечта юной красавицы была исполнена, но Петрова не остановились на достигнутом. В 1997 году она подтвердила статус главной красавицы, завоевав титул Miss International и обойдя представительниц из 50 стран. А через два года Петрова представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная».

В какой-то момент в жизни Александры появился криминальный авторитет Константин Чувилин. Он с трепетом и любовью относился к девушке и заботился о всей её семье. Петрова не задумывалась о том, откуда у мужчины столько денег, хотя в городе все знали, что Чувилин «крышует» множество предприятий в Чебоксарах. Родители девушки поощряли общение Александры и Константина, пара готовилась к свадьбе. Но стать супругами они так и не успели.
Фото: iStock/Dusan Ladjevic

16 сентября 2000 года Александра, Константин и его друг Радик Ахметов были убиты конкурентами. «Мисс Россия — 1996» стала случайной жертвой криминальных разборок по разделу сфер влияния в городе. Александра Петрова не дожила до своего 20-тилетия всего 2 дня, ее хоронили в день рождения.
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Финалистка конкурса «Мисс Россия — 1996» Светлана Котова


Светлана Котова родилась в 1974 году, окончила школу и начала работать в одном из модельных агенств Москвы. В 1996 году участвовала в конкурсе «Мисс Россия», но несмотря на то, что заветный титул она не получила, без внимания Котова не осталась. Как сообщает издание АиФ, в одном из ночных клубов столицы Светлана познакомилась с Александром Солоником. Избранник модели был профессиональным киллером и занимался ликвидацией криминальных авторитетов. Считается, что его руками было убито более 30 человек.

Известность Солоник получил не только заказными убийствами, но и тем, что умудрился сбежать из СИЗО «Матросская Тишина». После побега Александр часто ездил в Грецию. Спустя два года он окончательно обосновался там под чужим именем. С момента их знакомства Котова часто навещала Солоника в чужой стране. Однако, после одной из поездок в Афины Светлана не вернулась.

Фото: iStock/StefanSTUDIO

В начале февраля 1997 года неподалеку от Афин было найдено тело Александра Солоника, лежащее на мусорной свалке. Он был задушен членами Ореховской преступной группировки. О местонахождении Котовой ничего не было известно. Тело 22-летней Светланы обнаружили спустя более трех месяцев. Части ее тела были спрятаны в чемодане и зарыты под деревом в окрестностях Афин. Преступники ликвидировали Котову потому, что она стала свидетелем убийства своего возлюбленного.

Финалистка конкурса «Мисс Сочи—1998» Элеонора Кондратюк


Элеонора Кондратюк родилась в 1980 года в Дагомысе (Сочи, Краснодарский край). В старших классах девушка начала посещать модельные курсы, работала в модельном агентстве. В 1998 году начинающая звезда модельного мира привлекла внимание публики своей яркой внешностью и грациозной походкой на конкурсе красоты «Мисс Сочи», где заняла третье место. Кроме того, она была удостоена приза зрительских симпатий и титула «Мисс очарование».

По информации KP.RU, спустя полгода после конкурса к Элеоноре проявил интерес известный криминальный авторитет Рубен Григорян. Всё начиналось безобидно: мужчина уговаривал модель начать с ним отношения, но она оставалась неприступной. После очередного отказа Рубен решил изменить тактику и начал играть на чувствах Элеоноры. Утверждал, что если она откажет ему, он покончит с собой. Когда и этот прием не сработал, криминальный авторитет перешел к угрозам, заявляя, что вскоре девушка будет плакать кровавыми слезами и сама приползёт к нему на коленях.
Элеонора Кондратюк (Фото: соцсети)

2 сентября 1999 года во время вечерней прогулки Элеонору Кондратюк облили серной кислотой. Преступник подошел к ней сзади, схватил за волосы и плеснул ей в лицо серную кислоту. Кислоту преступник принес в банке из-под кофе, предварительно смешав ее с маслом, что сделало невозможным ее смывание с кожи жертвы.

Элеоноре Кондратюк повезло, она осталась жива. Но ее жизнь с того момента никогда не станет прежней.

«Кислота сначала попала на лоб, а затем уже расплывалась по лицу, шее, грудной клетке и рукам. Ощущение жидкой жвачки во рту объяснялось ожогом слизистой, так как несколько капель попали в рот, я получила ожог еще и трахеи, пищевода и желудка», — описывает произошедшее Кондратюк в своей книге «Я выбрала жизнь».
Для того чтобы выжить, Элеоноре Кондратюк понадобилось 19 лет реабилитации и более 200 хирургических операций. В то же время организатор преступления Рубен Григорян был приговорён к 11 годам лишения свободы, а двое его сообщников получили ещё меньшие сроки: 6 и 7 лет.

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#жертвы
В США обвинили китайских хакеров в худшем взломе в истории страны
Сенат США: китайские хакеры получили доступ к перепискам 150 политиков
24 ноября 2024, 00:48

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон обвинил «китайских хакеров» в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер, передает CNN.
Он назвал инцидент «худшим взломом в истории страны». Уорнер отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) проинформировало около 150 человек, в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше. Он добавил, что телефонные разговоры могли быть прослушаны в течение некоторого времени.

По данным телеканала, жертвами хакеров могли стать представители высокопоставленных чиновников-демократов и республиканцев, в том числе победивший на президентских выборах Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США.

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#хакер
#китай
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Во Львове мужчина открыл стрельбу на железнодорожном вокзале
«Страна.ua»: во Львове мужчина открыл стрельбу на железнодорожном экране
23 ноября 2024, 23:46

Фото: iStock/aapsky

Во Львове мужчина открыл огонь из пистолета на железнодорожном ​вокзале, информирует издание «Страна.ua».
Вооруженный мужчина в гражданской одежде вышел на платформу с пистолетом и успел выстрелить, но был немедленно задержан. Мотивы его действий не установлены, также неизвестно, были ли жертвы во время инцидента.

Ранее, в ночь на 23 ноября, после драки в одной из гостиниц Киева произошла стрельба, жертвами которой стали мужчины. Двое из них получили ранения и были госпитализированы. В данный момент разыскивается стрелок, один из участников конфликта задержан.

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#киев
#стрельба
#украина
#вокзал
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Полицейского арестовали после ДТП со смертельным исходом в Стрельне
23 ноября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/blinow61

Водителя, врезавшегося на каршеринге в фуру в Стрельне, взяли под стражу, пишет «Фонтанка». Следователи считают, что за рулем был полицейский. Известно, что друг арестованного не выжил. Трагедия произошла в ночь на четверг, 21 ноября.
По версии следствия, фигурант был пьян, из-за чего не справился с управлением, врезавшись в грузовик с полуприцепом, а также не выдержав скорость и дистанцию. По материалам дела, каршеринговый Chery двигался со скоростью почти 140 километров в час.

Погибший друг фигуранта был командиром взвода Суворовского училища МВД. Если сотрудника полиции признают виновным, его уволят и привлекут к ответственности по закону.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали семиклассника, подозреваемого в хулиганстве.

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#санкт-петербург
#дтп
#смерть
#полиция
#криминал
#новости
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Ссора двух компаний в отеле Киева привела к драке со стрельбой, есть погибшие
Страна: в результате стрельбы в отеле Киева погиб человек
23 ноября 2024, 21:28

Фото: istockphoto/Helios8

Ссора, переросшая в стрельбу в одном из отелей Киева, унесла жизнь человека, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на правоохранителей. Трагедия произошла сегодня ночью.
«Событие произошло сегодня около 01:00 (02:00 мск). В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем — потасовка. «От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения», — проинформировали полицейские.
Отмечено, что пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одного человека задержали, сейчас ищут стрелявшего.

Перед этим сообщалось, что курьер в Подмосковье помешал аферистам украсть у пенсионерки больше миллиона рублей.

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#мир
#украина
#криминал
#стрельба
#гостиницы
#новости
#смерть
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УАЗ сбил двух человек на юге Москвы — прокуратура
23 ноября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Двух человек, включая восьмилетнего ребенка, сбил водитель автомобиля УАЗ на пешеходном переходе в южной части столицы, пишет ТАСС, ссылаясь на московскую прокуратуру.
«На Медынской улице водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы 2001 и 2016 годов рождения доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Перед этим сообщалось, что в Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая. Мужчина заступился за кондуктора, с которым у школьников случился конфликт.

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#москва
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#прокуратура
#новости
#криминал
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Распылившего газ в лицо пассажиру трамвая школьника задержали в Петербурге
23 ноября 2024, 20:43

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая, проинформировали в региональном главке МВД России. Уточняется, что инцидент произошел 17 ноября, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса», — сказано в сообщении.
Как рассказали полицейские, один из пассажиров ехал с женой и заступился за кондуктора, с которым у подростков произошел конфликт, в ответ он получил газом из баллончика.

Известно, что подозреваемого семиклассника уже привлекали за разбой.

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Посол призвал наказать полицейских, задержавших иранских студентов в Казани
23 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Dzurag

Задержание иранских студентов в Казани неприемлемо, ответственные за это должностные лица должны понести наказание. С таким заявлением выступил посол Ирана в Москве Казем Джалали на своей странице в соцсети Х.
Накануне у департамента внешних связей Казанского федерального университета (КФУ) произошла массовая драка с участием иранских студентов. После инцидента региональная полиция отчиталась о задержании иностранцев. По данным правоохранителей, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку.

В этот день управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о применении насильственных действий в отношении представителя власти. Один из иностранных участников потасовки схватил полицейского за форму и оттолкнул от себя. При этом не уточнялось, какой национальности были задержанные.

Джалали назвал задержание своих сограждан недопустимым и призвал наказать ответственных за это должностных лиц. Он добавил, что по этому вопросу уже достигнут ряд «хороших результатов» и выразил надежду, что меры в отношении полицейских будут приняты как можно скорее.

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#полицейские
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В Дубне курьер «Яндекса» помешал мошенникам украсть миллион рублей у пенсионерки
23 ноября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Dzurag

Курьер Игорь Озеров помешал мошенникам украсть у пенсионерки больше миллиона рублей в подмосковной Дубне.
Как сообщили в полиции, женщина заказала доставку, а когда Озеров прибыл, чтобы забрать посылку, она показалась ему подозрительной — обувная коробка была тщательно завернута в два пакета.

Мужчина не остался равнодушным и вызвал правоохранителей. В посылке, которая должна была отправиться в Москву, была найдена сумма в 1 020 000 рублей.

Позже выяснилось, что женщине позвонили мошенники под видом налоговиков и сообщили, что все незадекларированные деньги нужно задекларировать.

Перед этим о новой схеме мошенничества сообщали в московской прокуратуре. В ведомстве уточнили, что одна из пенсионерок потеряла больше двух миллионов рублей.

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#россия
#подмосковье
#новости подмосковья
#криминал
#мошенники
#полиция
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Директор гимназии объяснила появление видео с обнаженной ученицей
Директор гимназии в Екатеринбурге: пятиклассница сняла себя голой сама
23 ноября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Zhang Shu

Ученица пятого класса гимназии Екатеринбурга № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева» самостоятельно сняла обнаженное видео, а параллельно ролик записывала ее подруга, пишет URA.RU, ссылаясь на директора учебного заведения Наталью Швидко.
«На перемене девочка пошла с двумя подругами в школьный туалет. Зайдя в кабинку с одной из них, ученица, включив камеру, начала делать селфи-съемку. Она сама себя снимала, позировала», — прокомментировала Швидко.
Швидко добавила, что родители пятиклассницы не имеют претензий. Директор пояснила, что видео переснял кто-то из учащихся, но кто конкретно — неизвестно.

Перед этим СМИ сообщали, что девочке угрожали расправой ее одноклассницы и раздели догола. Дети якобы делали запись происходящего. Со слов источника журналистов, после ролик разослали остальным учащимся. Уточнялось, что девочка столкнулась с массовой травлей.

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#мир
#россия
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#скандал
#екатеринбург
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