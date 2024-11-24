Больше не вышли на подиум: чудовищные трагедии королев красоты 90-х, связавшихся с бандитами

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk
В девяностые годы попасть в модельный бизнес означало почти неизбежно завести знакомство с каким-нибудь «новым русским». Те, кто стремился избежать опасных романов, часто сталкивались с суровыми последствиями: какому бандиту понравится, когда ему отказывают? Однако у девушек, которые пошли на риск в поисках лучшей жизни, судьба сложилась не менее трагически. Истории моделей 90-х жизнь и карьеру которых погубили бандиты в материале «Радио 1».
«Мисс Россия — 1996» Александра Петрова
Александра Петрова появилась на свет в Чебоксарах в 1980 году. С раннего возраста она мечтала стать королевой красоты, и в 1996 году решила поехать в Великий Новгород, где проходил всероссийский конкурс. В финале за звание «Мисс Россия — 1996» боролись 40 девушек, но стала победительницей 16-летняя Александра.
Журнал The Voice пишет, что мечта юной красавицы была исполнена, но Петрова не остановились на достигнутом. В 1997 году она подтвердила статус главной красавицы, завоевав титул Miss International и обойдя представительниц из 50 стран. А через два года Петрова представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная».
В какой-то момент в жизни Александры появился криминальный авторитет Константин Чувилин. Он с трепетом и любовью относился к девушке и заботился о всей её семье. Петрова не задумывалась о том, откуда у мужчины столько денег, хотя в городе все знали, что Чувилин «крышует» множество предприятий в Чебоксарах. Родители девушки поощряли общение Александры и Константина, пара готовилась к свадьбе. Но стать супругами они так и не успели.
Фото: iStock/Dusan Ladjevic
16 сентября 2000 года Александра, Константин и его друг Радик Ахметов были убиты конкурентами. «Мисс Россия — 1996» стала случайной жертвой криминальных разборок по разделу сфер влияния в городе. Александра Петрова не дожила до своего 20-тилетия всего 2 дня, ее хоронили в день рождения.
Убила маленьких внуков 25 лет назад: в полицию внезапно пришла 78-летняя женщина, считавшаяся умершей
Финалистка конкурса «Мисс Россия — 1996» Светлана Котова
Светлана Котова родилась в 1974 году, окончила школу и начала работать в одном из модельных агенств Москвы. В 1996 году участвовала в конкурсе «Мисс Россия», но несмотря на то, что заветный титул она не получила, без внимания Котова не осталась. Как сообщает издание АиФ, в одном из ночных клубов столицы Светлана познакомилась с Александром Солоником. Избранник модели был профессиональным киллером и занимался ликвидацией криминальных авторитетов. Считается, что его руками было убито более 30 человек.
Известность Солоник получил не только заказными убийствами, но и тем, что умудрился сбежать из СИЗО «Матросская Тишина». После побега Александр часто ездил в Грецию. Спустя два года он окончательно обосновался там под чужим именем. С момента их знакомства Котова часто навещала Солоника в чужой стране. Однако, после одной из поездок в Афины Светлана не вернулась.
Фото: iStock/StefanSTUDIO
В начале февраля 1997 года неподалеку от Афин было найдено тело Александра Солоника, лежащее на мусорной свалке. Он был задушен членами Ореховской преступной группировки. О местонахождении Котовой ничего не было известно. Тело 22-летней Светланы обнаружили спустя более трех месяцев. Части ее тела были спрятаны в чемодане и зарыты под деревом в окрестностях Афин. Преступники ликвидировали Котову потому, что она стала свидетелем убийства своего возлюбленного.
Финалистка конкурса «Мисс Сочи—1998» Элеонора Кондратюк
Элеонора Кондратюк родилась в 1980 года в Дагомысе (Сочи, Краснодарский край). В старших классах девушка начала посещать модельные курсы, работала в модельном агентстве. В 1998 году начинающая звезда модельного мира привлекла внимание публики своей яркой внешностью и грациозной походкой на конкурсе красоты «Мисс Сочи», где заняла третье место. Кроме того, она была удостоена приза зрительских симпатий и титула «Мисс очарование».
По информации KP.RU, спустя полгода после конкурса к Элеоноре проявил интерес известный криминальный авторитет Рубен Григорян. Всё начиналось безобидно: мужчина уговаривал модель начать с ним отношения, но она оставалась неприступной. После очередного отказа Рубен решил изменить тактику и начал играть на чувствах Элеоноры. Утверждал, что если она откажет ему, он покончит с собой. Когда и этот прием не сработал, криминальный авторитет перешел к угрозам, заявляя, что вскоре девушка будет плакать кровавыми слезами и сама приползёт к нему на коленях.
Элеонора Кондратюк (Фото: соцсети)
2 сентября 1999 года во время вечерней прогулки Элеонору Кондратюк облили серной кислотой. Преступник подошел к ней сзади, схватил за волосы и плеснул ей в лицо серную кислоту. Кислоту преступник принес в банке из-под кофе, предварительно смешав ее с маслом, что сделало невозможным ее смывание с кожи жертвы.
Элеоноре Кондратюк повезло, она осталась жива. Но ее жизнь с того момента никогда не станет прежней.
«Кислота сначала попала на лоб, а затем уже расплывалась по лицу, шее, грудной клетке и рукам. Ощущение жидкой жвачки во рту объяснялось ожогом слизистой, так как несколько капель попали в рот, я получила ожог еще и трахеи, пищевода и желудка», — описывает произошедшее Кондратюк в своей книге «Я выбрала жизнь».Для того чтобы выжить, Элеоноре Кондратюк понадобилось 19 лет реабилитации и более 200 хирургических операций. В то же время организатор преступления Рубен Григорян был приговорён к 11 годам лишения свободы, а двое его сообщников получили ещё меньшие сроки: 6 и 7 лет.
Читайте также:
Сознательно засунула 11-летнего сына в чемодан: в деле матери-убийцы из Перми новый поворот, что выяснило следствие
«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой
Подросток из религиозной семьи расстрелял родителей, братьев и сестру: 11-летней девочке чудом удалось спастись
Елена Генералова