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Уже 20 минут в подмосковном Долгопрудном раздаются звуки взрывов

11 июня 2024, 22:54
Фото: istock / RamonCast

Фото: istock / RamonCast

Звуки взрывов слышны в Долгопрудном Московской области. Об этом сообщил Телеграм-канал «Первый Московский».
Как сообщают очевидцы, взрывы раздаются уже порядка 20 минут. По некоторым данным, это могли быть фейерверки.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.



Днем 11 июня также сообщалось о взрывах в Одесской области.

Также в Херсоне, который временно находится под контролем Украины, прогремело несколько взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#подмосковье
#долгопрудный
Сотрудника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму
Работника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму в WhatsApp
11 июня 2024, 23:20

Фото: istock / YakobchukOlena

Замоскворецкий суд в Москве арестовал сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН Александра Смирнова на 2 месяца за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Телеграм-канале.
«По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе «статус» мессенджера «Вотсап» призыв к террористической деятельности», — сказано в публикации.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Смирнову грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса предстанет перед судом за публикации в соцсетях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#служба
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В Запорожье застрелили чиновника горсовета
В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета
11 июня 2024, 21:04

Фото: iStock/nixki

В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета Максима Денщика.
Как пишет «СТРАНА.ua», украинская полиция возбудила уголовное дело. В начале мая чиновник сообщил о давлении со стороны главы администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Ивана Фёдорова. Также он рассказал об угрозах расправы.

После этого его отстранили от работы. Все случилось в центре города. Убийца сумел скрыться с места преступления.
Незадолго до этого неизвестные обстреляли машину заммэра украинского города Никополя Днепропетровской области. В результате нападения чиновник погиб.

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#убийство
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В Москве обрушился балкон со стоявшей на нем женщиной
11 июня 2024, 20:12

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Москве произошло ЧП с падением балкона с высоты пятого этажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу и ее состояние стабильное.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Пролетарской в Мещанском районе, информирует источник. На месте работают экстренные службы.

По другой версии, балкон обрушился на проходившую мимо женщину, отмечает Telegram-канал Readovka. Место происшествия оцеплено, находятся сотрудники столичной прокуратуры, которые проводят проверку по данному случаю.

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Руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова приговорили к 14 годам тюрьмы
11 июня 2024, 19:03

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова признали виновным в создании преступной группы и вымогательстве, приговорив его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение принял Кунцевский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Молокоедов является научным руководителем ЧВК «ЕНОТ». В отношении него было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, а прокурор запрашивал для него 14,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следствие выяснило, что в 2018 году Молокоедов стал главой преступной группировки, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ», участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Известно, что мужчина конфликтовал с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов. Ссора возникла из-за земельного участка.

Также следствие уверено, что по указанию Молокоедова участники ЧВК «ЕНОТ» угрожали директору компании «Мираксбиофарма» Вадиму Друху и вынуждали его отказаться от занимаемой должности.

В январе 2022 года Молокоедова уже осудили по данному делу, однако апелляционный суд отменила приговор и направил дело на пересмотр. Тогда его освободили, после чего Молокоедов отправился в зону СВО.

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Бывший мэр Купянска Мацегора не пережил покушение
11 июня 2024, 18:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы не приходя в сознание, пишет Telegram-канал Mash.
В прошлом он занимал пост мэра Купянска в Харьковской области и был расстрелян возле своего дома в Старом Осколе 8 июня.

В критическом состоянии его доставили в столицу для операции. Перед переездом в Россию Мацегора руководил ФОК «Георгиевский».

Ранее сообщалось, что бывший мэр Купянска был застрелен возле своего дома в Старом Осколе. Врачи из Москвы боролись за его жизнь, но не смогли спасти его.

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Во Франции горит Версаль
11 июня 2024, 18:01

Фото: iStock/mtnmichelle

Пожар произошёл на крыше Версальского дворца, при этом всех посетителей эвакуировали. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание утверждает, что пожарные оперативно прибыли на место и взяли огонь под контроль. Уточняется, что пожар возник на кровле дворца. Там ведутся строительные работы.

Предположительно, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.

В пресс-службе комплекса уточнили, что пожар начался в Мраморном дворе,там располагается королевская резиденция. По предварительным данным, никто из посетителей не пострадал. Экспонаты также ​уцелели.

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Неопознанный беспилотник замечен в небе над Каспийском — видео
Readovka показала кадры полёта неизвестного дрона в небе над Каспийском
11 июня 2024, 17:55

Фото: istockphoto/aapsky

В небе над городом Каспийском в Республике Дагестан был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. По виду он напоминал боевой ударный дрон самолётного типа.
Принадлежность БПЛА пока не установлена, сообщает телеграм-канал Readovka. Откуда он был запущен, также не известно. Корреспонденты канала успели заснять кадры полёта беспилотника над городом. Аппарат видели жители Каспийска, проживающие в разных районах города.

Официальных сообщений по этому поводу пока не было. О том, что БПЛА атаковал какой-либо объект в Дагестане, также не сообщалось. Происхождение беспилотного летательного аппарата, парящего в небе над городом в 18 километрах от Махачкалы, остаётся неизвестным.







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#дагестан
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В Балашихе задержали участников свадьбы со стрельбой
11 июня 2024, 17:35

Фото: istockphoto/aapsky

Полицейские задержали участников свадебного кортежа, которые открыли стрельбу в воздух в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию поступила информация, что рядом с одним из домов на Реутовской улице слышны звуки, похожие на выстрелы. Следствие установило, что выстрелы в воздух были произведены из одной из машин свадебного кортежа, который ехал по автодороге «Москва — Нижний Новгород. В результате стрельбы никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По факту стрельбы было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участники инцидента задержаны. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что строительная платформа вместе с рабочими сорвалась с седьмого этажа строящегося многоэтажного дома в Уфе, погибли три человека.

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В Крыму суд дал пять лет колонии жителю, вступившему в сговор с СБУ
11 июня 2024, 17:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам строгого режима за переписку с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру России.
Мужчина был осужден по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Согласно следствию и суду, с октября 2022 года по апрель 2023 года он вступил в сговор с представителем СБУ, информировал его о своих навыках управления беспилотниками и обращения с оружием, а также предложил способы своего участия в противодействии проведению специальной военной операции.

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