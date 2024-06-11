Уже 20 минут в подмосковном Долгопрудном раздаются звуки взрывов

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Звуки взрывов слышны в Долгопрудном Московской области. Об этом сообщил Телеграм-канал «Первый Московский».
Как сообщают очевидцы, взрывы раздаются уже порядка 20 минут. По некоторым данным, это могли быть фейерверки.
Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Днем 11 июня также сообщалось о взрывах в Одесской области.
Также в Херсоне, который временно находится под контролем Украины, прогремело несколько взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Днем 11 июня также сообщалось о взрывах в Одесской области.
Также в Херсоне, который временно находится под контролем Украины, прогремело несколько взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак