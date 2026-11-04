В Абхазии начали новое дело против подозреваемого в убийстве россиянки
Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении Эдгара Абухбы — фигуранта дела об убийстве 26-летней россиянки Амины Бикбовой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Новое дело квалифицировано по ч. 3 ст. 29 — п. «б» ч. 2 ст. 126 УК Республики Абхазия (покушение на изнасилование). По версии следствия, 18 сентября 2025 года в Гагре Абухба, находясь на берегу моря напротив гостиницы «Европа», действуя умышленно с целью изнасилования гражданки Беларуси, угрожал ей убийством, применил физическое насилие и причинил телесные повреждения. Женщине удалось убежать, воспользовавшись замешательством нападавшего и начав кричать о помощи.
С 29 сентября 2026 года подозреваемый находится под стражей по постановлению Гагрского районного суда. В рамках дальнейшего расследования оба уголовных дела в соответствии со ст. 152 УПК Республики Абхазия соединят в одно производство.
В сентябре МВД Абхазии сообщало о задержании 25-летнего жителя Гудауты Эдгара Абухбы по подозрению в убийстве Амины Бикбовой. Отдыхавшая в Гагре россиянка несколько дней не выходила на связь, после чего родственники обратились в правоохранительные органы. На допросе подозреваемый признался в убийстве.
В феврале 2024 года в Абхазии разразился скандал вокруг освобождения насильника, чьи имя и фамилия полностью совпадают с данными задержанного по делу Бикбовой. Тогда МИД России выразил крайнее недоумение в связи с тем, что осужденный на девять лет лишения свободы за изнасилование, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью другой девушки Абухба вышел на свободу после смягчения приговора решением Верховного суда республики.
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