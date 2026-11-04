В Абхазии начали новое дело против подозреваемого в убийстве россиянки

04 ноября 2026, 19:20

Прокуроры Абхазии ведут новое дело против подозреваемого в убийстве россиянки

Фото: istockphoto/Yingko

Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении Эдгара Абухбы — фигуранта дела об убийстве 26-летней россиянки Амины Бикбовой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.