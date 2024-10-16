В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен черных шаров

Фото: istock/Kirk Fisher
Городской пляж Куджи в Австралии был закрыт после обнаружения сотен черных шаров неизвестного происхождения, размером с мяч для гольфа.
Об этом сообщает The Guardian. Часть шаров была отправлена на изучение, однако пока специалистам ничего не известно о их происхождении. По предварительным данным, находки могут быть похожи на смолу, образующуюся при контакте нефти с мусором и морской водой.
Совет города предпринимает меры по безопасному вывозу этих материалов с пляжа Куджи и проводит проверки на других близлежащих пляжах, чтобы определить масштабы проблемы и принять необходимые меры.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA. Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.
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Совет города предпринимает меры по безопасному вывозу этих материалов с пляжа Куджи и проводит проверки на других близлежащих пляжах, чтобы определить масштабы проблемы и принять необходимые меры.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA. Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.
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Елена Перлова