Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен черных шаров

В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен черных шаров

16 октября 2024, 06:42
Фото: istock/Kirk Fisher

Фото: istock/Kirk Fisher

Городской пляж Куджи в Австралии был закрыт после обнаружения сотен черных шаров неизвестного происхождения, размером с мяч для гольфа.
Об этом сообщает The Guardian. Часть шаров была отправлена на изучение, однако пока специалистам ничего не известно о их происхождении. По предварительным данным, находки могут быть похожи на смолу, образующуюся при контакте нефти с мусором и морской водой.

Совет города предпринимает меры по безопасному вывозу этих материалов с пляжа Куджи и проводит проверки на других близлежащих пляжах, чтобы определить масштабы проблемы и принять необходимые меры.



Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA. Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.

Читайте также:

Суд арестовал 29 банковских счетов и недвижимость генерала Кузнецова

Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной

Стало известно, что ждет блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб
#суд
#проверки
#женщина
#недвижимость
#поиски
#социальные сети
#меры
#дома
Суд арестовал 29 банковских счетов и недвижимость генерала Кузнецова
16 октября 2024, 06:38

Фото: istock/Rafmaster

Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Согласно информации из документов, суд наложил арест на 29 счетов в трех российских банках. Также под арест попали земельный участок в Красногорске, дом в деревне Обушково Истринского района Подмосковья, участок земли в Краснодаре с трехэтажным домом площадью более 1,1 тыс. кв. м, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. В ходе обыска у него было обнаружено 100 млн рублей, а также ценные монеты и коллекционные часы.

8 октября 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова на три месяца, и он пробудет под стражей до 12 января. Следственный комитет России в мае возбудил уголовное дело против него о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. В августе было сообщено, что он сотрудничает со следствием и дал показания против Мартиросяна.

В том же месяце Басманный суд арестовал квартиру дочери Кузнецова стоимостью 50 млн рублей. При обысках у генерала были изъяты предметы роскоши, включая золотые монеты и коллекционные часы, а также выяснено, что взятка от Мартиросяна составляла более 30,5 млн рублей.

Читайте также:

Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной

Стало известно, что ждет блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

В Турции нашли тело пропавшей россиянки
#суд
#дело
#арест
#следственный комитет
#дом
#уголовное дело
#часы
#квартира
#участок
#дома
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной
РИА Новости: подозреваемый в подрыве авто в Москве мог платить налоги на Украине
16 октября 2024, 06:26

Фото: istock/mofles

Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, может иметь финансовые связи с Украиной.
Об этом сообщает осведомленный источник РИА Новости.

По информации источника, задержанный Виталий Слободяник, возможно, владеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица). Ранее сообщалось, что он был задержан по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева, с которым он учредил 12 компаний. Из них две фирмы ликвидированы, а остальные десять продолжают функционировать в сфере общественного питания и организации мероприятий.

Взрыв произошел утром 15 октября, когда на юго-западе Москвы был подорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство было оставлено в пакете на капоте автомобиля.

Читайте также:

Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве

В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе

Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости
#взрыв
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что ждет блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб
Адвокат Антоненко: уезд блогера Косенко из РФ не препятствует работе следствия
16 октября 2024, 05:22

Фото: istock/fotocelia

Блогер Сергей Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб, стал фигурантом двух уголовных дел.
Адвокат Илья Антоненко пояснил перспективы расследования этих дел и отметил, что Косенко может получить до 10 лет колонии.

Косенко обвиняется по статьям УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Адвокат Антоненко пояснил, что для привлечения к ответственности по статье о покушении необходим прямой умысел, а в данном случае затруднительно доказать, что бросание ребенка в снег неизбежно привело бы к опасным последствиям для жизни или здоровья.

Косенко не проживает на территории России, однако, по словам Антоненко, его отсутствие не мешает проведению следственных действий.

«Уголовное дело может быть приостановлено в связи с розыском лица, но это не остановит работу следствия», — отметил адвокат.
Ранее Косенко заявил, что в видео, вызвавшем скандал, он бросал в сугроб не сына, а куклу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить на блогера уголовное дело.

Читайте также:

Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве

В Турции нашли тело пропавшей россиянки

Сайты МВД России недоступны уже несколько часов
#дело
#мвд
#уголовное дело
#ук
#снег
#адвокат
#видео
#скандал
#рф
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Турции нашли тело пропавшей россиянки
DHA: в Турции ведут следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки
16 октября 2024, 01:15

Фото: istock/Favor_of_God

В турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA.
Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.

В настоящее время начато расследование обстоятельств гибели, причину смерти предстоит установить судмедэкспертизе.

Ранее в сентябре другой россиянка пропала на Бали, отправившись в одиночное восхождение на вулкан. Женщина жила на острове с 2022 года и собиралась вернуться в Россию, но перед этим решила совершить путешествие, которое стало для неё последним.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ее четырехлетний сын.
Инцидент произошел 15 октября в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.

Читайте также:

Украинская художница Петушинская залила краской монумент Славы в Полтаве

Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом

Скрывала от родителей: 18-летняя россиянка родила и бросила ребенка в туалете аэропорта Антальи, подробности
#подмосковье
#дтп
#автомобиль
#путешествие
#женщина
#поиски
#водитель
#социальные сети
#инцидент
#дома
#расследование
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве
16 октября 2024, 01:14

Фото: istock/Aleksei Andreev

В Москве задержали подозреваемого в попытке взорвать автомобиль бизнесмена на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК).
«Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, удалось установить и задержать предполагаемого злоумышленника, причастного к покушению на убийство двух и более лиц», — говорится в официальном сообщении на Telegram-канале столичного СК.
Инцидент произошел 15 октября, когда припаркованный возле дома автомобиль взорвался, ранив троих человек. По предварительной информации, самодельная взрывчатка была закреплена на капоте у лобового стекла машины. Задержанный будет доставлен в отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия и его причастности к преступлению.

Ранее сообщалось, что саперы не нашли взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. Уточняется, что подозрительным предметом была пустая картонная коробка.

Читайте также:

В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе

Сайты МВД России недоступны уже несколько часов

Подозрительный предмет нашли около одной из машин в центре Москвы
#подмосковье
#убийство
#мвд
#автомобиль
#человек
#инцидент
#взрывчатка
#происшествия
#дома
#telegram
#машины
#новости
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сайты МВД России недоступны уже несколько часов
16 октября 2024, 00:14

Фото: Фотобанк Московской области

Веб-сайты Министерства внутренних дел России, включая федеральный портал МВД, сайты московских и подмосковных подразделений, а также сервис ГИБДД.рф, недоступны пользователям на протяжении нескольких часов.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Причины сбоя пока не озвучены. Пользователи сталкиваются с невозможностью получить доступ к онлайн-услугам МВД, включая информацию о штрафах и проверку транспортных средств. Специалисты работают над восстановлением работы ресурсов, подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах. На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено. Позже выяснилось, что данный предмет не представляет опасности. В настоящее время движение в районе Большой Ордынки восстановлено, оцепление снято.

Читайте также:

В Чечне отправили в СИЗО водителя взорвавшейся автоцистерны с газом

Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости

СБУ задержала ректора ВУЗа, помогавшего украинцам избежать мобилизации
#мвд
#проверки
#движение
#специалисты
#онлайн
#пользователи
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе
16 октября 2024, 00:03

Фото: istock/Anton Novikov

В Подмосковье произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ее четырехлетний сын.
Инцидент произошел 15 октября в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным МВД, авария случилась на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново в 19:05.

Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.

Мать скончалась на месте происшествия, а ребенок был госпитализирован с травмами. Ведется расследование для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике арестовали водителя автоцистерны со сжиженным газом, которого подозревают в том, что по его вине произошел взрыв на заправке в Грозном. Об этом сообщает СК РФ. По данным ведомства, он нарушил требования безопасности, когда работал на АЗС.

Читайте также:

Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом

12 лет внутри сундука: за что родная мать держала дочь в заточении и как сложилась жизнь спасенной россиянки

Подозрительный предмет нашли около одной из машин в центре Москвы
#авария
#ребёнок
#мвд
#азс
#автомобиль
#женщина
#жизнь
#мать
#взрыв
#водитель
#аварии
#инцидент
#автодороги
#происшествия
#ск рф
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская художница Петушинская залила краской монумент Славы в Полтаве
15 октября 2024, 21:29

Фото: istockphoto/Konoplytska

Украинская художница Юлия Петушинская вылила красную краску на монумент Славы в Полтаве. Об этом информирует издание «Буквы» в Telegram-канале.
Петушинская считает, что облитый ею монумент являет собой вражеский символ. «Акцией» она хотела привлечь общественность, чтобы объект демонтировали.

По информации журналистов, у памятника сейчас находятся полицейские, криминалисты, а также батальон спецназначения.

Памятники на Украине начали сносить после госпереворота в 2014 году. Затем в республике приняли закон о декоммунизации. Украинская власть продолжает взращивать ненависть ко всему, что связано с русской культурой — литературе, языку и прочим аспектам.

Читайте также:

Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости

Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом

На Украине 16-летний подросток жестоко избил и изнасиловал 62-летнюю пенсионерку
#мир
#украина
#памятники
#новости
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости
15 октября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/blinow61

Саперы не нашли взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. Уточняется, что подозрительным предметом была пустая картонная коробка.
«Информация о подозрительном предмете не подтвердилась», — прокомментировал представитель экстренных служб города.
До этого были данные, что в результате происшествия в районе Большой Ордынки перекрывали движение, подтверждали РИА Новости в столичной полиции.

Ранее сообщалось, что помогало уборщику насиловать женщин. В частности, речь шла о сходстве злоумышленника с одним из популярных актеров американского кинематографа. Мужчина делился видео со своими друзьями.

Читайте также:

В Чечне отправили в СИЗО водителя взорвавшейся автоцистерны с газом

На пляже в Анапе, предположительно, нашли обломки беспилотника

Появились подробности о выживании дрейфовавшего 67 дней в море мужчины
#россия
#москва
#полиция
#новости
#взрывчатка
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате