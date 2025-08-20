В Дагестане горит коньячный завод — видео
В Дербенте загорелся коньячный завод, где выпускают марку «Дербентская крепость». По данным SHOT, возгорание началось из‑за короткого замыкания.
Сначала воспламенилась электропроводка, затем огонь перекинулся на крышу административного корпуса Научно‑исследовательского института биотехнологии переработки винограда. К производственным ёмкостям с алкоголем пламя пока не добралось, пострадавших нет.
Ранее сообщалось о пожаре в ТЦ «Лапландия» на Октябрьском проспекте в Кемерово: возгорание зафиксировали днём 20 августа, вероятно, с внешней стороны — по фасаду. На месте работают следователи, причины и обстоятельства выясняются; по предварительной информации пострадавших нет — персонал и посетители были эвакуированы.
Перед этим сообщалось о пожаре в Санкт-Петербурге.
Читайте также: