В Ереване избили главреда армянского онлайн-СМИ
На проспекте Маштоца в Ереване совершено нападение на главного редактора независимого армянского онлайн-издания Oragir.News Геворга Эмина-Терьяна. Об этом сообщается на сайте ресурса.
По данным издания, автомобиль Lexus подрезал машину Эмина-Терьяна, что привело к ДТП. После столкновения трое пассажиров Lexus спровоцировали драку и напали на главреда, нанеся ему удары руками и ногами.
Журналисту причинили телесные повреждения. В настоящее время он находится в центральном отделе полиции Еревана. Геворг Эмин-Терьян — внук известного армянского поэта Геворга Эмина и правнук классика армянской литературы, поэта и общественного деятеля Ваана Терьяна.
Ранее подростки напали на водителя автобуса и выбили ему глаз. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец.
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