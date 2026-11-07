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В Ереване избили главреда армянского онлайн-СМИ

В Ереване избили главреда Oragir.News
Фото: istockphoto/blinow61

На проспекте Маштоца в Ереване совершено нападение на главного редактора независимого армянского онлайн-издания Oragir.News Геворга Эмина-Терьяна. Об этом сообщается на сайте ресурса.



По данным издания, автомобиль Lexus подрезал машину Эмина-Терьяна, что привело к ДТП. После столкновения трое пассажиров Lexus спровоцировали драку и напали на главреда, нанеся ему удары руками и ногами.

Журналисту причинили телесные повреждения. В настоящее время он находится в центральном отделе полиции Еревана. Геворг Эмин-Терьян — внук известного армянского поэта Геворга Эмина и правнук классика армянской литературы, поэта и общественного деятеля Ваана Терьяна.

Ранее подростки напали на водителя автобуса и выбили ему глаз. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец.

Никита Кротов

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