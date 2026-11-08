Достижения.рф

В Ингушетии неизвестный выстрелил в голову женщине

В Ингушетии полицейские ищут выстрелившего в голову женщине мужчину
Фото: istockphoto/Dzurag

В ингушском Карабулаке неизвестный выстрелил в голову женщине, ее госпитализировали. Полиция ведет поиски стрелявшего, сообщили в региональном МВД.



По данным министерства, полиция проводит проверку, устанавливает личность стрелка и все обстоятельства произошедшего. Министр внутренних дел по Республике Ингушетия Владимир Котов взял ситуацию под личный контроль.

«По предварительным данным, в результате выстрела, произведенного неизвестным лицом из неустановленного огнестрельного оружия, получила ранение в голову местная жительница. Пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь борются врачи», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве школьник выстрелил приятелю в глаз из ракетницы. Потерпевшего экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него рваную рану.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0