В Ингушетии произошел инцидент, который мог закончиться трагедией
В Ингушетии произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Имран, 49-летний охотник, пригласил родных в гости в Малгобекский район. Во время встречи он с братом и племянником решил проверить старое ружье, найденное в кладовке. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Не учтя, что оружие могло остаться заряженным, они начали осмотр. В результате один выстрел отрикошетил от ограды и попал в 14-летнего мальчика. К счастью, пуля лишь задела бедро, серьезных травм не возникло. Несмотря на происшествие, юный пострадавший остался спокойным и даже не испугался. Инцидент стал напоминанием о важности соблюдения мер безопасности при обращении с оружием.
Ранее стало известно, что москвичка Татьяна столкнулась с настоящим кошмаром — 57-летний поклонник из Украины третий год преследует её.
До этого появилась информация, что известный российский певец Юрий Антонов прекращает давать большие концерты.
Читайте также: