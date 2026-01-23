23 января 2026, 10:44

Подростка из Ингушетии чуть не застрелил из «Сайги» родной дядя

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ингушетии произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Имран, 49-летний охотник, пригласил родных в гости в Малгобекский район. Во время встречи он с братом и племянником решил проверить старое ружье, найденное в кладовке. Об этом пишет Telegram-канал ‎Mash Gor.