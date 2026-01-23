Достижения.рф

В Ингушетии произошел инцидент, который мог закончиться трагедией

Подростка из Ингушетии чуть не застрелил из «Сайги» родной дядя
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ингушетии произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Имран, 49-летний охотник, пригласил родных в гости в Малгобекский район. Во время встречи он с братом и племянником решил проверить старое ружье, найденное в кладовке. Об этом пишет Telegram-канал ‎Mash Gor.



Не учтя, что оружие могло остаться заряженным, они начали осмотр. В результате один выстрел отрикошетил от ограды и попал в 14-летнего мальчика. К счастью, пуля лишь задела бедро, серьезных травм не возникло. Несмотря на происшествие, юный пострадавший остался спокойным и даже не испугался. Инцидент стал напоминанием о важности соблюдения мер безопасности при обращении с оружием.

Дарья Осипова

