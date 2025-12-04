Достижения.рф

В Китае администратор группы по пыткам кошек покончил с собой

Фото: iStock/elifilm

22-летний Чэнь Цзяхуэй, известный участник крупного интернет-сообщества, посвященного жестокому обращению с кошками, покончил с собой. Об этом сообщают Telegram-каналы.



Молодой человек занимал не последнее место в группировке и активно продавал видео с убийствами животных в Telegram. Его ник переводился как «непобедимый в издевательствах над кошками».

Два дня назад Чэнь снял свой суицид на камеру, что вызвало шок у пользователей сети. Причины его поступка остаются неясными. Депрессия могла сыграть роль, но также стоит учитывать недавнюю травлю, когда личные данные китайца попали в интернет, и он столкнулся с агрессивной реакцией общественности.

Ранее стало известно, что группа мужчин ворвалась на вокзал в Костромской области и напала на сотрудника транспортной безопасности.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0