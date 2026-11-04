В Краснодарском крае возбудили дело после смерти младенца в больнице
В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о смерти новорожденного ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, в социальных медиа появилась информация о гибели младенца. Родители ребенка заявили, что ухудшение его состояния могло быть связано с применением медицинского препарата, при этом необходимые меры медработники своевременно не приняли.
Уголовное дело возбудили по статье причинение смерти по неосторожности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее в Уфе ребёнок упал с качелей в фитнес-клубе и получил переломы трёх позвонков. Сиденье опрокинулось во время раскачивания.
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