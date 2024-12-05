В Грузии на митинге задержали чемпиона мира по борьбе Датунашвили

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов возмутился из-за роскошной жизни коррумпированных чиновников. По его словам, сотрудники прокуратуры тщательно следят за такими госслужащими, изучают их траты, проверяют места отдыха и даже покупаемые ими бренды.