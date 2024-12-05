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В Грузии на митинге задержали чемпиона мира по борьбе Датунашвили

МВД Грузии задержало в Тбилиси чемпиона мира и оппозиционера Зураба Датунашвили
Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Тбилиси на антиправительственном митинге у здания парламента сотрудники МВД задержали оппозиционера и чемпиона по греко-римской борьбе Зураба Датунашвили.
По информации грузинского телеканала «Мтавари архи», Датунашвили, представляющий партию «Ахали», находился в гостинице на площади Свободы, недалеко от места проведения демонстрации. После выхода из здания он оказался втянут в драку, после чего был задержан полицией.

В Тбилиси у парламента в среду вновь проводится антиправительственный митинг. На этот раз он проходит спокойно: полиция не использует водометы и газ, а протестующие воздерживаются от агрессивных действий.



В прошлые дни митинга протестующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии. Спецназ, в свою очередь, действительно применял водометы против участников митинга.

Волна демонстраций началась 28 ноября после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что партия «Грузинская мечта» до 2028 года не планирует обсуждать вступление в Евросоюз и отказывается от грантов ЕС, обвинив сообщество в шантаже и давлении.

Ранее «Радио 1» писало, в среду сотрудники МВД Грузии также задержали оппозиционера Элисашвили за драку.

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#полиция
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#митинг
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#евросоюз
#грузия
#драка
SHOT: В Сарове неизвестный убил двух человек и расчленил жертву, ведется розыск
04 декабря 2024, 23:40

Фото: iStock/redstallion

В городе Саров Нижегородской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве с расчленением.
По предварительной информации, которая стала доступна «SHOT», преступник проник в квартиру на проспекте Ленина, где находились социальный работник и ее 46-летний подопечный, мужчина с инвалидностью. Оба были убиты, а тело соцработницы подверглось жестокому расчленению. Ей отрезали голову.

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы, выясняются подробности.

Одновременно появилась информация, что неизвестный с ножом угрожал подростку на улице Зернова. Полиция проверяет, связаны ли эти два случая. Розыск подозреваемого продолжается.

Ранее 4 декабря «Радио 1» передавало, что полуразложившиеся человеческие останки обнаружил в лесу в подмосковной Балашихе мужчина, вышедший на прогулку с собакой.

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#полиция
#розыск
#мужчина
#информация
#убийство
#смерть
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«Gucci, Armani»: в прокуратуре Татарстана возмутились из-за роскошной жизни чиновников
Прокурор Татарстана Суяргулов раскритиковал роскошь коррумпированных чиновников
04 декабря 2024, 19:22

Фото: iStock/ILIA BLIZNIUK

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов возмутился из-за роскошной жизни коррумпированных чиновников. По его словам, сотрудники прокуратуры тщательно следят за такими госслужащими, изучают их траты, проверяют места отдыха и даже покупаемые ими бренды.
«Порой диву даешься, когда читаешь о жизни чиновника: количество стран, которые он объехал, названия отелей, списания денег в брендовых магазинах. Иногда я даже прочитать эти названия не могу, а у него целый набор: Gucci, Armani. Моднейший человек, просто амбассадор всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто в Татарстане. Неужели вы, уважаемые чиновники, какие-то мальчишки? Неужели вы думаете, что мы не можем работать? Можем, и будем работать», — приводит «Татар-информ» слова прокурора.
Ранее сообщалось, что силовики задержали за коррупцию министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Сумма взятки составила 30 миллионов рублей. Ее передали Кушнареву в ресторане 24 ноября, где он отмечал юбилей друга. В этот день исполнилось 50 лет его заместителю — Дмитрию Мамелко.

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#договор
#человек
#чиновники
#взятка
#прокуратура
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Ахеджакова после спектакля в США сказала «Слава Украине!» и получила цветы
04 декабря 2024, 18:40

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!». Это произошло после окончания спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, снабдив пост соответствующим видеороликом. После спектакля зрители благодарят артистку за её творчество и «за Украину». Тогда артистка произносит со сцены бандеровское приветствие «Слава Украине!» и получает на него соответствующий ответ и огромный букет цветов.

Известно, что ранее Ахеджакову просили проверить на предмет спонсирования Вооружённых сил Украины. Сама же артистка требовала заблокировать всех тех, кто писал ей гневные сообщения в социальных сетях. Можно также вспомнить инцидент в Бремене, когда актриса развернула переданный ей из зала украинский флаг.

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#актриса
#спектакль
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В сети появились фото задержанных пособников боевиков, напавших на «Крокус»
04 декабря 2024, 18:39

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В сети появились фотографии задержанных в Ингушетии пособников боевиков, которые в марте этого года устроили теракт в «Крокус Сити Холл». Кадры участников террористической группировки баталхаджинцев* публикует RT.
По предварительной версии, отмечает телеканал, задержанные поставляли исполнителям теракта в «Крокусе» оружие и боеприпасы, а после помогали им скрыться.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, среди задержанных — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. В их квартирах уже прошли обыски, где нашли оружие, патроны и переписку с главарями группировки. Силовики также нашли сообщения, подтверждающие участие фигурантов в подготовке к отправке за рубеж пособников теракта в «Крокусе».

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек пострадал.

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*Баталхаджинцы — группировка признана террористической по решению Южного окружного военного суда.
#оружие
#теракт
#защита
#боеприпасы
#человек
#сизо
#вклады
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В Москве пенсионерка постирала кошку в стиральной машине
РИА Новости: в Москве спасатели вызволили кошку из работающей стиральной машинки
04 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/Svetlana Sultanaeva

Московские спасатели достали кошку из стиральной машины, где её случайно закрыла хозяйка.
«Инцидент с кошкой произошёл в доме номер 8 на Кировоградской улице», – рассказал РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Он пояснил, что кошка оказалась запертой в стиральной машине, когда хозяйка готовилась к стирке. Женщина почти сразу увидела своего питомца в уже работающей машинке и быстро её выключила.

По словам представителя экстренных служб, прибывшие по вызову спасатели сразу открыли дверцу машинки. Он отметил, что кошка не пострадала.

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#спасатели
#кошка
#инцидент
#москва
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Бывшая жена обвинила депутата Госсовета Удмуртии Дьякова в похищении дочери
04 декабря 2024, 17:40

Фото: iStock/ Dejan Markovic

Бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвинила его в похищении малолетней дочери. Телеграм-канал 112 опубликовал кадры похищения ребёнка.
В сеть попало видео, на котором несколько мужчин ворвались в кафе — там обедали Ульяна с маленькой дочкой. Девочку схватили и унесли силой в микроавтобус, потом её увезли. Мать, предпринимавшую попытки помешать похищению, заблокировали в дверях.

Бывшая жена народного Дьякова направляла обращения в полицию, но это не дало результатов. Проживает депутат не в Ижевске, а в Одинцовском городском округе Московской области на Рублёвке. У Дьякова есть особняк и имущество на сотни миллионов рублей. Бывшая жена депутата уточнила, что он не выплачивает алименты примерно два года.

Женщина говорит, что похищение стало кульминацией борьбы Виктора с бывшей женой и её семейством. Конфликт тянется уже долго, но до подобных действий раньше не доходило.



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В лесу под Балашихой нашли полуразложившийся труп мужчины
04 декабря 2024, 16:49

Фото: istockphoto.com/stsmhn

Полуразложившиеся человеческие останки обнаружил в лесу в подмосковной Балашихе мужчина, вышедший на прогулку с собакой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Исследование найденного трупа показало, что это был мужчина в возрасте от 25 до 45 лет. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

«Следов борьбы, самообороны или волочения на теле нет. Порядок вещей и предметов не нарушен. Не выявлено также наружных повреждений, переломов костей или травм внутренних органов», — отмечается в сообщении.
Личность мужчины установить пока не удалось: документов при нём не нашли. С идентификацией не помог и анализ ДНК.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Камчатки взял в заложники фельдшера и медсестру скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру.

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#балашиха
#труп
#полиция
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Помощник депутата Госдумы Ислуев из Забайкалья устроил пьяный дебош в самолёте
04 декабря 2024, 16:47

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Помощник представляющего Забайкальский край депутата Государственной думы Андрея Гурулёва Адам Ислуев летел из Москвы в Читу. На борту самолёта он устроил пьяный дебош.
Инцидент произошёл 3 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. Свой перфоманс с матами, оскорблениями и рукоприкладством госслужащий устроил вскоре после взлёта. Под влиянием ударившего в голову алкоголя Ислуев обругал всех присутствующих и пригрозил начистить им лица. Причём досталось и пассажирам, и сотрудникам авиакомпании.

В итоге частично свои угрозы помощник депутата выполнил — ударил стюарда, который пытался его утихомирить. Хулигана сняли с рейса и передали в руки полиции. Андрей Гурулёв сообщил: за недостойное поведение его помощник с позором уволен.

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#инцидент
#авиакомпании
#самолет
#депутат
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В Таиланде статуя Будды убила монаха
The Thaiger: В Таиланде 12-метровая статуя Будды убила монаха
04 декабря 2024, 16:47

Фото: iStock/khianey

Двенадцатиметровая статуя Будды убила монаха в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен, пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Как пишет The Thaiger, инцидент произошёл 29 ноября. Монахи устанавливали 12-метровую статую Будды. Они снимали формы с бетонного основания, когда статуя внезапно обрушилась. Под обломками оказались шесть мужчин.

Местные жители считают, что статуя Будды рухнула из-за злых духов. По их словам, во время строительства статуи произошло несколько несчастных случаев. Жители также рассказали, что на месте статуи раньше стоял старинный дом, и духи, связанные с землей, могли быть недовольны изменениями.

Как утверждает настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо, монах-прораб был из другого храма и решил снять формы со статуи всего через день после заливки бетона. Хотя это обеспокоило настоятеля, прораб заверил его в безопасности это процесса. Так, Вирачате опроверг мнение о сверхъестественном вмешательстве, объяснив обрушение инженерными просчётами. Несмотря на это, он пообещал провести ритуал, чтобы отогнать злых духов.

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#инцидент
#таиланд
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