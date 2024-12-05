В Грузии на митинге задержали чемпиона мира по борьбе Датунашвили

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В Тбилиси на антиправительственном митинге у здания парламента сотрудники МВД задержали оппозиционера и чемпиона по греко-римской борьбе Зураба Датунашвили.
По информации грузинского телеканала «Мтавари архи», Датунашвили, представляющий партию «Ахали», находился в гостинице на площади Свободы, недалеко от места проведения демонстрации. После выхода из здания он оказался втянут в драку, после чего был задержан полицией.
В Тбилиси у парламента в среду вновь проводится антиправительственный митинг. На этот раз он проходит спокойно: полиция не использует водометы и газ, а протестующие воздерживаются от агрессивных действий.
В прошлые дни митинга протестующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии. Спецназ, в свою очередь, действительно применял водометы против участников митинга.
Волна демонстраций началась 28 ноября после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что партия «Грузинская мечта» до 2028 года не планирует обсуждать вступление в Евросоюз и отказывается от грантов ЕС, обвинив сообщество в шантаже и давлении.
Ранее «Радио 1» писало, в среду сотрудники МВД Грузии также задержали оппозиционера Элисашвили за драку.
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В Тбилиси у парламента в среду вновь проводится антиправительственный митинг. На этот раз он проходит спокойно: полиция не использует водометы и газ, а протестующие воздерживаются от агрессивных действий.
В прошлые дни митинга протестующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии. Спецназ, в свою очередь, действительно применял водометы против участников митинга.
Волна демонстраций началась 28 ноября после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что партия «Грузинская мечта» до 2028 года не планирует обсуждать вступление в Евросоюз и отказывается от грантов ЕС, обвинив сообщество в шантаже и давлении.
Ранее «Радио 1» писало, в среду сотрудники МВД Грузии также задержали оппозиционера Элисашвили за драку.
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Мария Моисеева