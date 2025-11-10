В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем, задержаны два пассажирских поезда
В Ленинградской области четыре вагона с щебнем сошли с рельсов, что привело к задержке двух пассажирских поездов и 17 грузовых составов. Об этом пишет РИА Новости.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты изучают соблюдение норм безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Власти обещают принять меры для устранения последствий и предотвращения подобных происшествий в будущем.
