В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем, задержаны два пассажирских поезда

В Ленинградской области четыре вагона с щебнем сошли с рельсов, что привело к задержке двух пассажирских поездов и 17 грузовых составов. Об этом пишет РИА Новости.



Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты изучают соблюдение норм безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Власти обещают принять меры для устранения последствий и предотвращения подобных происшествий в будущем.

