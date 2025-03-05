Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам МВД

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам МВД

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам МВД, после чего в регионе был введен режим КТО. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — поделились с агентством в оперативном штабе Дагестана.

В результате происшествия в поселке Семендер, Кировского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Решение об этом приняло управление российского ФСБ по республике Дагестан. Режим действует с 0:25 по московскому времени.

Читайте также:

На Алтае главу района застрелили при выходе из кафе: что известно, кто причастен, за что на самом деле убили Николая Онищенко

ФСБ ликвидировала террориста, собиравшегося устроить взрывы в столичном метро

Стрелявший в ТЦ «Красный кит» в Мытищах задержан
#проверки
#фсб
#операции
#происшествия
#режим
#дагестан
В Махачкале введен режим контртеррористической операции
05 марта 2025, 01:07

Фото: iStock/rrodrickbeiler

В поселке Семендер, Кировского района Махачкалы, был введен режим контртеррористической операции. Об этом рассказали в городской администрации.
«Режим КТО объявлен с 00:25 в поселке Семендер Кировского района г. Махачкалы», — пишут в telegram-канале.

На данный момент в регионе проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Жителей республики просят соблюдать бдительность и помочь правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом и терроризмом. До отмены КТО на этой территории будут действовать специальные меры и временные ограничения. О причинах введения контртеррористической операции пока не сообщается.

Читайте также:

Shot: неизвестный стрелял из окон дома в Петербурге, МВД и ОМОН ведут переговоры

В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты

В Ленобласти супруги расчленили знакомого и упаковали останки в чемоданы
#мвд
#ограничения
#меры
#операции
#режим
#терроризм
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лекорню: истребитель ВС РФ сблизился с французским дроном над Средиземным морем
04 марта 2025, 23:00

Фото: iStock/Vital Hil

Российский истребитель Су-35 приблизился к французскому беспилотнику Reaper над Средиземным морем в международных водах. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Российский истребитель Су-35 совершил опасное действие по отношению к французскому беспилотнику Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья», — пишет Лекорню на своей странице в соцсети X.

Министр ВС Франции отметил, что самолет ВС РФ сделал три пролета в критической близи от беспилотника, из-за чего дрон мог потерять управление. Данные действия истребителя Лекорню назвал «агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми».

Читайте также:

Экономист раскрыл, к чему приведет конфискация Европой российских активов

Трамп может распорядиться о выводе 20 тысяч американских военных из Европы

В России ответили на идею о размещении европейских миротворцев на Украине
#самолет
#дрон
#министр
#вс рф
#беспилотник
#франция
#истребитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shot: неизвестный стрелял из окон дома в Петербурге, МВД и ОМОН ведут переговоры
04 марта 2025, 22:32

Фото: istockphoto/earlytwenties

Неизвестный стрелял из окон дома в Петербурге, пишет Telegram-канал Shot. Уточняется, что МВД и ОМОН ведут переговоры со стрелком на Васильевском острове. Данных о пострадавших пока нет. Со слов очевидцев, улица оцеплена.
Перед этим стало известно о расчленении супругами знакомого в Ленинградской области.

Ранее сообщалось об убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Мужчина стал жертвой нападения у местного кафе. В совершении преступления подозревают местного жителя, который вместе работал с чиновником. Онищенко скончался на месте, его застрелили из охотничьего ружья. Следователи выясняют детали и мотивы произошедшего.

Читайте также:

В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты

RT: после нападения на бизнесмена Матуса возбудили уголовное дело

Иномарка, 75 000 рублей и 3000 долларов: в Кузбассе осудили бывшего мэра двух городов
#мир
#россия
#санкт-петербург
#новости
#полиция
#стрельба
#криминал
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты
В Москве водитель выгнал из такси пассажирку из-за смены способа оплаты
04 марта 2025, 20:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве водитель «Яндекс Такси» силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам пострадавшей, причиной агрессивного поведения водителя стало изменение в приложении способа оплаты на наличные. Спустя несколько минут после начала поездки таксист настоял на немедленном расчете.

Когда пассажирка заявила, что заплатит в конце поездки, мужчина потребовал покинуть автомобиль. Женщина объяснила, что у нее высокая температура. Тогда водитель продолжил поездку, но свернул с маршрута, остановился и вышел на улицу. Уточняется, что таксист хватал кричащую пассажирку и пытался вытащить ее из машины.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Материальный ущерб она оценила в 15 тыс рублей.

Читайте также:

В Ленобласти супруги расчленили знакомого и упаковали останки в чемоданы

В Петербурге автобус на полном ходу врезался в остановку с людьми, есть жертвы

Массовое ДТП в Курском районе Курской области унесло жизни четырех человек
#москва
#такси
#пассажиры
#автомобиль
#женщина
#температура
#водитель
#мужчина
#поездки
#заявление
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленобласти супруги расчленили знакомого и упаковали останки в чемоданы
04 марта 2025, 15:57

Фото: iStock/tiero

Опубликовано видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленинградской области.
«26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что 1 марта останки обнаружил житель Санкт-Петербурга, который купался в реке. Полицейские установили личность убитого и быстро нашли подозреваемых в убийстве. Их задержали в Петрозаводске.



Ранее стало известно о задержании супружеской пары, подозреваемой в убийстве и расчленении тела знакомого. Позже выяснилось, что жена ранее была мужчиной по имени Аркадий, который несколько лет назад сменил пол* и с тех пор везде преподносил себя как даму, говоря о себе в женском роде.

Читайте также:

Вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, есть раненые

В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить

*ЛГБТ признано в России экстремистским движением


#преступление
#ребёнок
#полицейские
#тц
#telegram
#волк
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате