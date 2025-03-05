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В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам МВД, после чего в регионе был введен режим КТО. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — поделились с агентством в оперативном штабе Дагестана.
В результате происшествия в поселке Семендер, Кировского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Решение об этом приняло управление российского ФСБ по республике Дагестан. Режим действует с 0:25 по московскому времени.
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