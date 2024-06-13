В Махачкале полиция спасла 14 человек из охваченного штормом моря

Фото: istock / yuran-78
Правоохранители Махачкалы ведут спасательную операции, доставая людей из моря во время начала шторма. Как сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана в беседе с РИА Новости, уже спасли 14 человек
Вечером 13 июня из-за сильного ливня и грозы все наряды полиции Махачкалы направились на городские пляжи.
Сейчас спасательные работы продолжаются. Количество людей, которые оказались в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что береговая охрана Италии спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества
Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге
Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой
«Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек», – заявила Гариева.
Сейчас спасательные работы продолжаются. Количество людей, которые оказались в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что береговая охрана Италии спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества
Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге
Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой
Алина Юрчак