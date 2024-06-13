В Махачкале полиция спасла 14 человек из охваченного штормом моря

На базе филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» в Клину провели учения по проверке готовности энергетического и коммунального комплекса Подмосковья к нештатным ситуациям в зимнее время. Они проходили под руководством вице-губернатора – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.