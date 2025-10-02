В Манчестере неизвестный напал на синагогу: есть раненые
В Манчестере произошёл вооружённый инцидент: неизвестный совершил нападение на синагогу. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на городскую полицию, несколько человек получили ранения.
Предполагаемый нападавший был нейтрализован — его застрелили, однако некоторые предполагают, что он мог остаться жив.
Мэр Манчестера назвал случившееся серьёзным происшествием, но заверил, что непосредственная угроза устранена благодаря оперативным действиям полиции.
Район вокруг синагоги оцеплен, на месте работают следственные группы.
Ранее стало известно, что в американском штате Мичиган произошла стрельба в церкви — пострадали несколько человек, здание частично повреждено огнём. Стрелявший был ликвидирован на месте. Его личность и мотивы устанавливаются.
Читайте также: