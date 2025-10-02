В Манчестере неизвестный напал на синагогу: есть раненые

02 октября 2025, 13:24

Полиция ликвидировала нападавшего на синагогу в Манчестере

Фото: Istock / Rainer Puster

В Манчестере произошёл вооружённый инцидент: неизвестный совершил нападение на синагогу. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на городскую полицию, несколько человек получили ранения.