В Москве свыше 300 человек эвакуировали из ТРЦ из-за возгорания в ресторане

25 января 2026, 21:53

В ТЦ «Киевский» эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации

Фото: Istock/BrianAJackson

В Москве из торгового центра «Киевский» эвакуировали посетителей после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию ТЦ.





Сообщается, что сигнализация сработала над плитой в одном из ресторанов.

«Сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации», — добавили в администрации центра.