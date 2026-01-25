В Москве свыше 300 человек эвакуировали из ТРЦ из-за возгорания в ресторане
В ТЦ «Киевский» эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации
В Москве из торгового центра «Киевский» эвакуировали посетителей после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию ТЦ.
Сообщается, что сигнализация сработала над плитой в одном из ресторанов.
«Сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации», — добавили в администрации центра.В управлении ТЦ уточнили, что эвакуация свыше 300 человек прошла по стандартному плану при таком срабатывании сигнала. На место прибыла пожарно-спасательная группа. Жертв и повреждений в торговом центре нет. Инцидент произошёл в 19:00 по московскому времени, а уже к 19:40 гости смогли вернуться в здание.
Накануне жителя Тулы задержали за попытку устроить взрыв газа в многоквартирном доме.