В Москве задержали водителя, который влетел в толпу пешеходов
В Москве задержали водителя, который влетел в толпу пешеходов на Бережковской набережной 11 июля. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Водитель управлял элитным автомобилем марки «HIPhi Z». В момент происшествия в машине находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения. Авто было установлено во 2-м Сетуньском проезде.
По информации РИА Новости, предварительно, за рулем машины находился мужчина, являющийся студентом.
Напомним, что 11 июля автомобиль влетел в толпу пешеходов на Бережковской набережной. В результате происшествия пострадали минимум шесть человек, в том числе двое детей. Водитель после ДТП скрылся с места инцидента. Момент аварии попал на видео.
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