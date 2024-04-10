В Рузском округе в ходе земляных работ нашли около 40 боеприпасов времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Почти 40 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили жители Рузского городского округа во время земляных работ, на место немедленно вызвали спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Тридцать семь боеприпасов было найдено в поле рядом с деревней Сафрониха Рузского округа. Прибывшие взрывотехники осмотрели опасную находку и определили, что это 45-миллиметровые артиллерийские снаряды», — говорится в сообщении.Снаряды поместили в специальный контейнер и с соблюдением всех предосторожностей отвезли на безопасное расстояние от населённых пунктов. Там снаряды обезвредили в соответствии с инструкцией.
Ранее сообщалось, что на берегу реки Руза в Волоколамском городском округе была обнаружена 50-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны. Снаряд находился далеко от строений, поэтому его обезвредили на месте обнаружения.
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