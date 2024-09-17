В Можайске задержали пенсионера за кражу контейнера для сбора батареек

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Мусорный контейнер для сбора батареек и энергосберегающих ламп похитили в Можайском городском округе, по подозрению в совершении этого преступления задержан пожилой местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже контейнера подали в полицию представители администрации округа. Ущерб от похищения составил 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.В ходе расследования полицейские установили местонахождение украденного контейнера и задержали предполагаемого похитителя: им оказался 72-летний пенсионер.
Задержанный во всё признался. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что председателя Солнцевского суда Москвы Артёма Матету подозревают в том, что он получил от предпринимателя взятку в размере 88 миллионов рублей. Подробности — в материале «Радио 1».
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