В Новороссийске водитель маршрутки избил подростков на остановке

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В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов ищут водителя маршрутки, который избил двоих подростков. Родители сняли побои и обратились в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале.
«При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками», — сказано в сообщении.Случай нападения водителя транспортного средства на подростков произошел на остановке «Улица Сосновая» в станице Раевской вечером 14 декабря. Среди пострадавших девушка и молодой человек.
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