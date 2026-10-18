В палестинской деревне дипломаты подверглись нападению израильтян

18 октября 2026, 20:31

Израильтяне напали на дипломатов ЕС

Фото: istockphoto/Pressmaster

В палестинской деревне Тайбех на Западном берегу реки Иордан произошло нападение на дипломатическую миссию. Семеро поселенцев в масках прибыли к месту событий на квадроциклах и окружили автомобиль дипломатов Франции, Бельгии и Польши, сообщает The Times of Israel со ссылкой на показания очевидцев.