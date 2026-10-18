В палестинской деревне дипломаты подверглись нападению израильтян
В палестинской деревне Тайбех на Западном берегу реки Иордан произошло нападение на дипломатическую миссию. Семеро поселенцев в масках прибыли к месту событий на квадроциклах и окружили автомобиль дипломатов Франции, Бельгии и Польши, сообщает The Times of Israel со ссылкой на показания очевидцев.
По данным издания, нападавшие потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, а также разбили стекло в машине, принадлежащей бельгийскому консульству. Опубликованные кадры свидетельствуют, что дипломатический автомобиль забросали камнями. На видео также запечатлели одного из дипломатов, лежащего на земле.
Инцидент произошел на фоне обострения ситуации в регионе. Ранее, 6 октября, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возможному конфликту с Палестинской автономией на Западном берегу. По его словам, израильские военные рассматривают сценарий, при котором силы безопасности Палестинской автономии и связанная с ней организация «Танзим» могут применить оружие против поселенцев и военнослужащих ЦАХАЛ.
Перед этим ЦАХАЛ высказалась о новых возможных ударах по Газе. Подробности — в нашем материале.
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