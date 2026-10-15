В Петербурге две девочки ушли из детского сада

15 октября 2026, 20:09

В Петербурге две шестилетние девочки ушли из детского сада и пропали

Фото: istockphoto/Kerkez

В Петербурге ищут двух шестилетних девочек, ушедших из детского сада. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».