В Петербурге две девочки ушли из детского сада
В Петербурге две шестилетние девочки ушли из детского сада и пропали
В Петербурге ищут двух шестилетних девочек, ушедших из детского сада. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным отряда, две подруги покинули детский сад около 13:00. Сейчас организовали их поиск.
Ранее волонтеры освободили мать и ее маленькую дочь из рабства в московском «приюте». По данным телеграм-канала Mash, он находился в трехэтажном здании неподалеку от станции МЦД Щербинка.
Кроме того, пропавшую школьницу нашли добровольцы в Воронеже. Отмечалось, что девочка пропадала не впервые.
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