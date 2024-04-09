В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном

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Компания подростков напала с пистолетом на мужчину и его 18-летнего сына около станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Вооруженного участника конфликта задержали, остальных нападавших ищут. Об этом информирует СК РФ в Телеграм-канале.
«В сети Интернет размещена информация об избиении группой подростков у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при этом из пистолета. Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — сообщает ведомство.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад.
До этого сообщалось, что подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье установлен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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