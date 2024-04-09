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В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном

СК: в Петербурге подростка с оружием задержали после нападения на отца с сыном
09 апреля 2024, 00:48
Фото: istock / eugenekeebler

Фото: istock / eugenekeebler

Компания подростков напала с пистолетом на мужчину и его 18-летнего сына около станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Вооруженного участника конфликта задержали, остальных нападавших ищут. Об этом информирует СК РФ в Телеграм-канале.
«В сети Интернет размещена информация об избиении группой подростков у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при этом из пистолета. Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — сообщает ведомство.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад.



До этого сообщалось, что подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье установлен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подросток
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#нападение
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Обрушившийся в Вязьме мост не будут восстанавливать
Анохин: мост в Вязьме нет смысла восстанавливать, нужен новый проект
08 апреля 2024, 23:56

Фото: РИА Новости / МЧС РФ

Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области планируют полностью разобрать и построить на его месте новый. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Тлееграм-канале. Он отметил, что 6 из 7 пролетов путепровода рухнули.
«Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла», — сказал Анохин.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, 7 апреля, когда по нему проезжали два автомобиля. В результате обрушения погибла женщина, ещё 6 человек пострадали.

Губернатор Смоленской области взял под собственный контроль происшествие. В СКР по региону было возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста. Прокуратура назначила проверку.

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#мост
#губернатор
#автомобили
#прокуратура
#проект
#путепровод
#человек
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Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы — Бастрыкин
Бастрыкин: В России преступность среди мигрантов выросла на 18%
08 апреля 2024, 23:39

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России выросло число мигрантов и преступлений, которые они совершают. Об этом он говорил в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
«У нас по итогам 22-го года находилось 14,5 миллиона мигрантов, в 21-м году — 12 миллионов, то есть количество мигрантов увеличивается. И в комментариях, которые я стараюсь читать в наших сетях Следственного комитета, вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что в России резко увеличилось число преступлений, совершённых мигрантами. По словам главы СК РФ, убийств стало на 18% больше. Особенно это проявляется в крупных городах.

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#мигранты
#ск рф
#бастрыкин
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Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта
Подозреваемому в поджоге мемориала жертвам «Крокуса» избрана мера пресечения
08 апреля 2024, 23:32

Фото: istock / gorodenkoff

Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве, посвященного жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Ночью 5 апреля 49-летний безработный поджёг стихийный мемориал в Новых Ватутинках. Днем 8 апреля мужчина был задержан.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК России («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений»).

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека.

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#дело
#уголовное дело
#ук
#террористы
#мемориал
#мужчина
#новости
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В Москве найдено тело оперного певца и участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова
В Москве умер оперный певец и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров
08 апреля 2024, 23:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженный артист России, известный оперный певец и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров скончался в Москве. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, жена Кунгурова обратилась в полицию и сообщила, что её муж перестал выходить на связь. Тогда по адресу его проживания выехала полиция. Там возле дома правоохранители обнаружили тело мужчины.

Известно, что в последнее время у певца были проблемы с психикой. Он наблюдался у врача-психиатра в частной столичной клинике. Сейчас на месте происшествия работают профильные службы.

В 2023 году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Кроме того, он является заслуженным артистом Чечни и Ингушетии. У него осталось двое маленьких детей.

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#полиция
#мужчины
#происшествия
#дома
#артист
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Боец ВСУ выстрелил в своего командира из-за отказа предоставить отпуск
08 апреля 2024, 23:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Херсонской области боец ВСУ выстрелил в своего командира из автомата после того, как тот отказался предоставлять ему отпуск. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошёл шестого апреля.

«Военный, который находится в должности сержанта, после отказа в предоставлении отпуска выстрелил в сторону своего командира, который находится в должности майора. Пуля попала в потолок. Никто не пострадал», — говорится в публикации.

После этого у сержанта ВСУ отобрали оружие и отправили в психиатрическую больницу. Однако по пути ему удалось сбежать. Найти его до сих пор не удалось.

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#оружие
#армия
#инцидент
#всу
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Климатолог Киселев допустил повторные наводнения
08 апреля 2024, 22:26

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Климатолог Андрей Киселев допустил, что наводнения, подобные Орскому, возможны ещё.
Он добавил, что природные катаклизмы как в мире, так и в России в последние годы стали случатся всё чаще.

«Увеличение их происходит за счёт таких факторов, как ветровые нагрузки — штормы, ураганы, торнадо и так далее и увеличение числа ливней или засух. Вероятно, это будет случаться чаще, до какой степени, не знаю», — прокомментировал в беседе Общественной Службой Новостей Киселев.

А начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского Государственного аграрного университета Сергей Беднарук заявил, что скорость устранения последствий прорыва дамбы в Оренбургской области зависит от множества факторов.

Он привёл пример сильного наводнения на Кубани в 2002 году, где последствия бедствия были устранены за два месяца.

«В этой ситуации нужно смотреть, как быстро сойдет половодье, будут ли продолжительные дожди в регионе или нет. Также во внимание стоит взять и затопленные территории за дамбой, там процесс отведения воды может быть проблемным», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Беднарук.

Ранее житель Орска Оренбургской области сообщил, что двое суток ищет свою бабушку. Дом женщины затопило после прорыва дамбы.

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#скорость
#мчс
#природа
#дамба
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В Оренбургской области могут быть подтоплены ещё около 2000 домов
08 апреля 2024, 22:20

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В 35 населенных пунктах Оренбургской области в ближайшие сутки может произойти подтопление ещё 2003 жилых дома и 2,4 тысячи приусадебных участков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
В публикации говорится, что в предстоящие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реках Самара и Урал в пределах от 5 до 40 см.

Уточняется, что сейчас в центральной зоне Оренбургской области паводковыми водами подтоплено 19 населённых пунктов, на западе — 25, на востоке — 19.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
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#оренбургская область
#орск
#дамба
#половодье
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Пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставят в Москву
Минздрав: троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставят в Москву
08 апреля 2024, 22:14

Фото: iStock/Chalabala

Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву, ещё одного человека примет Смоленская областная больница. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
«Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит трех из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ещё одного пострадавшего примет Смоленская областная клиническая больница.

При этом в Минздраве уточнили, что в результате обрушения моста в Вязьме пострадали шесть человек, одна женщина погибла. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

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В Орске внук двое суток ищет бабушку, дом которой полностью затоплен

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#больница
#женщина
#лечение
#человек
#медики
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В Орске внук двое суток ищет бабушку, дом которой полностью затоплен
08 апреля 2024, 22:03

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Житель Орска Оренбургской области сообщил, что двое суток ищет свою бабушку. Дом женщины затопило после прорыва дамбы.
Отмечается, что женщины нет ни среди пациентов больниц, ни среди постояльцев пунктов временного содержания.

«Отец был на месте её дома — он затоплен полностью, по самый забор. Телефон недоступен, бабушки нет ни в пунктах временного содержания, ни в больницах. Мы всё обзвонили», — поделился в беседе с RT собеседник.

Ранее сообщалось, что насыпная дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена. Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли такую информацию, отметив, что прорыв произошёл на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.

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