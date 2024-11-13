В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином — видео

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Жителя Московской области задержали в Раменском округе по подозрению в распространении наркотиков, в операции вместе с полицейскими участвовали сотрудники СОБР «Булат» подмосковного управления Росгвардии, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«28-летний мужчина был задержан в частном доме. Там же был обнаружен порошок весом свыше килограмма, более полумиллиона рублей в различной валюте и прочие вещественные доказательства. Исследование показало, что изъятый порошок является наркотиком кокаином», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Москве на улице Молдагуловой курьер на электровелосипеде наехал на коляску с новорождённым.
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