В Подмосковье загорелась крыша жилого дома
29 марта в Жуковском произошёл пожар в жилом доме — загорелась крыша здания. К месту оперативно прибыли экстренные службы.
Кадры с места происшествия опубликовало издание «Известия». На видео видно, что кровлю полностью охватило огнём и густым дымом. По словам очевидцев, возгорание началось на одном из балконов, после чего пламя быстро распространилось на крышу. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее в Хотьково произошёл пожар в квартире, в результате которого погибла годовалая девочка. Как сообщили в СК, сигнал о возгорании поступил 28 марта. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело ребёнка.
Двое других детей — шести и девяти лет — смогли самостоятельно покинуть квартиру. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы, продолжаются допросы. В прокуратуре Московской области уточнили, что в момент возгорания дети находились в квартире без присмотра взрослых. Установление всех обстоятельств трагедии находится на контроле надзорных органов.
