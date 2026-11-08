В Приморье банда подростков снимает номера с машин
В Приморье группа подростков за ночь сорвала государственные регистрационные знаки с девяти автомобилей, припаркованных во дворе. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Топ-новости VL».
По данным публикации, действия злоумышленников вызвали широкий резонанс среди местных жителей, которые возмущены полной безнаказанностью хулиганов. На записи видно, как подростки ночью срывают номерные знаки с машин, складывают их стопкой перед подъездом, после чего уносят. О целях, которые преследовали участники массовой кражи авномеров, не сообщается.
Ранее уральские подростки дважды за десять дней «бомбанули» один и тот же салон красоты. По словам хозяйки салона, происходящее она считает «беспределом».
Кроме того, в Москве назвали причину массовых задержаний в районе Китай-города. Для проведения операции направили более десяти автозаков.
Читайте также: