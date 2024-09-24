В Приморском крае застрелен убивший двух мужчин и 35 собак медведь

17-летняя Ангелина из Карелии бесследно исчезла 18 августа 2024 года в Медвежьегорске. Известно лишь то, что после ссоры с парнем она пошла одна вдоль железнодорожных путей. О том, что могло произойти со школьницей расскажет редакция «Радио 1».