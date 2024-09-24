В Приморском крае застрелен убивший двух мужчин и 35 собак медведь

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Медведь, который убил двоих человек в дачном доме, а также 35 собак в Лучегорске в Приморском крае застрелен. Об этом сообщили в Пожарском муниципальном округе, пишет РИА Новости.
До этого была информация, что в регионе в результате нападения животного погибли отец с сыном в районе Лучегорска. Перед этим хищник задрал пса.
Как сообщалось ранее в Канаде медведь напал на туриста в Альберте неподалеку от перевала Кроуснест. Пострадавший выжил, подав спасателям и полицейским сигнал о бедствии. Как предполагали специалисты, на пострадавшего совершил нападение гризли. О состоянии туриста на тот момент не сообщалось. Уточнялось лишь, что путешественника доставили медикам.
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